Broadway, Película y TV Ícono, Comparte una presentación especial de “Rita Moreno” participa en la aventura acerca de su vida y su trabajo dentro de la presentación especial el día Sábado 11 de marzo del 2017. Musco Centro de las Artes, Sábado, 11 de marzo, 7:30 p.m. Universidad de Chapman.

Los ganadores del Oscar, Tony, Emmy y del Grammy harán aparición y Contará historias de Rita Moreno y de su legendaria carrera.

Broadway, la televisión y la leyenda del cine Rita Moreno aparece en Musco Centro de las Artes en la Universidad de Chapman el sábado, 11 de marzo a las 7:30 pm con una noche de historias de su legendaria carrera. El espectáculo es una visión general de la actriz premiada Desde su infancia en Puerto Rico hasta su ilustre trayectoria de actuación, que incluye convertirse en uno de los 12 ganadores del grand slam de prestigiosos premios de la industria del entretenimiento: los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony (EGOT).

La aparición de Moreno incluirá historias fascinantes, estimulantes e hilarantes de su viaje único a la fama, desde crecer como Rosita Dolores Alverio en una ciudad cercana a la selva tropical puertorriqueña, hasta mudarse a Nueva York con su madre a los 5 años Sus papeles en el escenario y la pantalla, y mucho más.

Moreno actualmente protagoniza el aclamado remake latino de la comedia clásica de Norman Lear, “One Day at a Time”, que ahora se transmite en Netflix. Antes de eso, Rita apareció en los papeles de estrella invitada en series de televisión de horario estelar como “Getting On”, “Jane The Virgin”, “Grey’s Anatomy” y “Grace and Frankie”.

Rita actualmente presta su voz a la personaje Abuelita en la serie animada para niños “Nina’s World”, que se transmite en la cadena Sprout de NBC-TV. También fue la voz de la tía Mimi en la película de animación “Rio 2”. Su primer libro, “Rita Moreno: A Memoir”, publicado por Celebra Books, se convirtió instantáneamente en un Bestseller del New York Times. En 2011, estrenó su programa de una sola mujer, “Life Without Make-up”, una producción escénica original sobre su vida y también apareció como una temporada regular en la serie de TV Land “Happily Divorced” interpretando a la madre de Fran Drescher.

En diciembre de 2015 Rita recibió el Kennedy Center Honor por sus contribuciones de por vida a la cultura americana. Antes de eso, se desempeñó como Gran Mariscal del Desfile Nacional del Día de Puerto Rico en Nueva York y lanzó su primer álbum en español, “Una Vez Más”, producido por su buen amigo Emilio Estefan.

