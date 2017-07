Knott’s Berry Farm se inaguro el dia 19 de Junio de 1920 y continua siendo una de las atracciones más divertidas de todo california por sus juegos mecanos, eventos, áreas recreativas, tiendas de productos y mucho más, convirtiendo a Knott’s Berry Farm en una parada a la diversión este verano.

Toneladas para mantener a usted ya su familia divertidos en 160 hectáreas de Knott’s Berry Farm, ya sea por tierra, agua y el aire. Montañas rusas, juegos, tiendas, entretenimiento en vivo, restaurantes y paseos para niños en Buena Park. Paseo de la Sierra Sidewinder y la revuelta de Montezooma Hair-raising. Bang en sus amigos en el Wheeler Dealer Bumper Cars. Rocket 0-82 mph en 2,3 segundos cientos de pies en el aire y luego 90 grados hacia abajo en el Xcelerator grito-máquina. Hop en el nuevo GhostRider, el más largo, más alto y más rápido montaña rusa de madera en la costa oeste. Haga un chapoteo en Bigfoot Rapids. Echa un vistazo a Voyage to the Iron Reef, un espectacular nuevo pase interactivo 4-D para toda la familia. Los jinetes apuntan sus rayos congelados a criaturas amenazantes del mar mientras que compiten uno contra el otro para tirar la cuenta más alta y para ahorrar Knott de una condenación acuosa. Coge un espectáculo con Camp Snoopy Theatre, trayendo música y diversión con Charlie Brown y el beagle más popular del mundo. O para una aventura de alto vuelo, la Frontier Feats of Wonder! Stunt show pone toda la familia justo en el medio del oeste salvaje.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA