Miami, Fl. 22 de Junio, 2018)- Yas González es invitada de honor a exhibir sus creaciones en el lujoso evento de “Vancouver Fashion Week” en Septiembre.

Desde el lanzamiento de su mas reciente colección, la Cubana-Americana ha dejado de que hablar entre los medios, espectadores y ejecutivos de alta sociedad en el mundo de la moda. Esta temporada, su trabajo ha sido emblemático durante sus desfiles en Ft. Lauderdale Fashion Week y South Florida Fashion Week. El resultado del mismo lleva a la diseñadora y sus creaciones a formar parte de publicaciones internacionales como lo son: British Vogue, Vanity Fair, House of Coco de Paris y también numerosas publicaciones digitales, Blogs y Digi-revistas.

Yas cuenta con el apoyo de su equipo en su atelier localizado en Miami, y también con el apoyo incondicional de todos sus seguidores, clientes, y artistas que confían en su trabajo a diario. “Este año ha sido muy importante para mi Carrera, ya que a mi vida han llegado seres inigualable quienes han sabido ganar mi cariño y a la vez me he ganado el de ellos. Tuve la bendición de lucir mis diseños durante los Emmys, Latin Billboards, Latin Grammys, Grammys, Premio lo Nuestro, Premios Juventud, Premios Tu Mundo, entre otros eventos. No obstante también he vestido a personas que han formado parte de mi vida dejándome poner mi granito de arena en hacerlas lucir mas bella aun, y sentirse cómodas en su propia piel.” Nos dice Yas.

Actualmente se encuentra enfocada en su próxima presentación durante la semana de la moda en Vancouver donde presentara lo “Couture” de su mas reciente colección “Libertad”. Promete ser un espectáculo inolvidable, ya que tiene la oportunidad de llevar internacionalmente esta colección que con tanta nostalgia y cariño ha creado.

Su inspiración viene de las arquitecturas, paisajes, y la casa de su bisabuela en La Habana, Cuba. Capturando imagines, Yas las convierte en piezas de arte que luego son sublimadas a las telas que usa para crear los diseños de su colección. Los textiles, cortes, y patrones fueron elegidos pensando en la mujer con cuerpo real, usando técnicas para esconder lo que tienen de mas y mostrar lo que les favorece.