You're Killing Me Susana (Me Estás Matando Susana), es una comedia romántica de México protagonizada por el actor ganador del Globo de Oro Gael García Bernal (Mozart in the Jungle, Neruda). Producida y dirigida por Roberto Sneider (Arráncame la vida) a partir de un guión de Luis Cámara y Sneider basado en la novela Ciudades desiertas de José Agustín, la película es coprotagonizada por Verónica Echégui, Ashley Grace, Jadyn Wong, Björn Hlynur Haraldsson y Adam Hurtig.

Roberto Sneider nos habla en exclusiva a cerca de su experiencia dentro de la producción de “Me estas matando Susana” se encuentra a punto de comenzar sus presentaciones en los mejores cines de la unión americana y ya está siendo esperada por la comunidad de la ciudad de Orange que gusta del buen cine latinoamericano. Las producciones cinematográficas Latinoamericanas continúan abriendo espacios dentro del ámbito internacional y cada vez mejores producciones se presentan para el deleite del público cubriendo las mejores expectativas

Miniondas:¿Hola Roberto en estos momentos donde te encuentras?

Roberto Sneider: Los Ángeles

Miniondas:¿Cuéntenos cuando empezó tu pasión por ser director?

Roberto Sneider: Desde muy niño me gustaba el cine y la literatura. Siempre estuve muy cerca de las artes. Pero se me hacía una cosa imposible, mi papa era contador público así que se me hacía algo imposible. Pasaron muchos años con el sueño, de cine. Cuando fue el momento de escoger una carrera es cuando decidí que tenía que hacer lo que había estado soñando estos años. Empecé de echo otra carrera, pero dije no yo tengo que dedicarme a este que es lo que siempre he soñado. Y a los 18 años empecé a perseguir esta carrera de cine.

Miniondas: ¿Estudiaste esta carrera en alguna escuela?

Roberto Sneider: Si fui a la escuela en México en la universidad iberoamericana estudie la carrera de comunicación y con lo que viene siendo un minor en cine en Estados Unidos y después me vine a Los Ángeles a American Film Institude estudiar la carrera de dirección. Pasaron muchos años estuve trabajando en muchos puestos en la industria, fui gerente de producción, gerente de locaciones, asistente de producción, mientras seguí estudiando teatro y actuación, actuación incluso. Hasta que tuve mi oportunidad de empezar de dirigir. Debute a los 29 con una película que se llama Dos Crímenes y afortunadamente me fue muy bien, y ya me dedique a dirigir.

Miniondas: ¿qué me puedes decir sobre la película, Me Estas Matando Susana?

Roberto Sneider. Yo leí la novela en México, me enamore de esta novela me pareció que tenías un lenguaje original, se sentía profundamente mexicana y que hablaba de la experiencia de un mexicano en Estados Unidos. Me gustó mucho me parecía que hablaba de las relaciones humanas y de pareja y con mucho sentido del humor y honestidad. Desde entonces me enamore de este personaje Eligio que interpreta Gale García Bernal. Pasaron muchos años para conseguir los derechos de la novela. La película habla de un mexicano viniendo en Estados Unidos. No es la historia típica de que la gente viene ilegal. Este es un cuate que Viene detrás de su esposa que lo dejo y él lo sabe nada, ni por qué. El la viene a seguir a Iowa. Eligio la sigue a Estados Unidos y llega y choca un poco con la sociedad de Estados Unidos, está un poco intimidado pero llega y lo confronta con su cultura y lo enfrenta este cambio de cultura, no agacha la cabeza. Y pues se divierte y también sufre. Y aunque la película habla de la relaciones como pareja también pero también la experiencia de un extranjero en este país.

Miniondas: ¿Cómo te sientes que la película está se presenta en cines ya en Estados Unidos?

Roberto Sneider: Pues súper emocionado, yo tenía dudas como la iba a recibir el público acá. En México nos fue muy bien. Pero son públicos distintos pero me he dado cuenta que la gente se conecta mucho esta película. Pienso que la gente y los mexicanos se van a identificar, se van a reír y se van a divertir. Entonces estoy emocionado, estoy feliz de poder presentarla en Estados Unidos.

Miniondas: ¿Que nos puede decir de Gael García Bernal?

Roberto Sneider: Es un actor súper talentosísimo, Gael es irreverente y divertido. Pero Gael siempre trae una cosa como de realidad de una cosa como genuina, siempre llega a la escena a sacar lo máximo, es un gusto y un reto trabajar con él. Yo creo honestamente que está en sus mejores papeles. Hizo un gran retrato de Eligio. Hace un personaje muy divertido y muy complejo yo creo.

Miniondas: ¿Que trae el futuro para ti?

Roberto Sneider: No puede dar muchos específicos pero estoy desarrollando una película y una serie de televisión, los dos se enfocan en los mexicanos y de echo una sucede en Estados Unidos y otra en otros países. Y son episodios de mexicanos en estados unidos. Urge presentar los mexicanos en Estados Unidos.

Bueno Roberto muchas gracias por la entrevista con Miniondas y mucha suerte con todo:)

You’re Killing Me Susana (Me Estás Matando Susana) se estrena en cines el 17 de febrero de 2017 en Los Ángeles y Nueva York, para luego extenderse a otras 10 ciudades: Aquí está donde la pueden encontrar:

Lista de salas en el área de Los Ángeles:

Estreno Febrero 17

Laemmle Music Hall en Beverly Hills

Cinépolis Pico Rivera en Pico Rivera

Edwards South Gate Stadium 20 en South Gate

Estreno Febrero 24

Van Nuys Regency Plant 16 en Van Nuys

Regency Commerce 14 en Commerce

Bianchi Stadium 11 en Paramount

Jarupa 14 Cinemas en Riverside

Krikorian Buena Park Metroplex 18 en Buena Park

AMC Orange 30 en Orange County

AMC Ontario Mills 30 en Ontario