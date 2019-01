Pandora y Yuri de nuevo se presentarán en California para deleitar a sus seguidores con un gran show

La exitosa gira que arrasó en más de 15 ciudades de nuestro país, vuelve este mes de Marzo a California.

Las voces de Yuri y Pandora pondrán de pie al público en el Juntitas Tour con sus más grandes éxitos como: Es ella más que yo, Como una mariposa, “Cómo te va mi amor, La maldita primavera, Detrás de mi ventana y un emotivo set de canciones mexicanas dedicado a su entrañable amigo, Juan Gabriel.

Más de 30 años de carrera, de vivencias y amistad se reúnen en el mismo escenario para deleitar a todos con este concierto inolvidable. El trío y la cantante veracruzana deleitarán a los asistentes con sus increíbles voces, además de entonar algunos temas del desaparecido cantante conocido como “El Divo de Juárez”, Juan Gabriel. Este gran evento tendrá lugar en The Forum, en Inglewood el sábado 9 de Marzo.

Pandora: ¡Sin miedo a los riesgos!

Con más de 30 años de trayectoria en el plano musical, las integrantes de Pandora no le cierran la puerta a probar nuevos sonidos para sus proyectos, ya que para realizar su próximo álbum Más Pandora que Nunca, se arriesgaron a cantar al ritmo de la bachata para mostrar su versión de las canciones Darte un Beso y Cuando Me Enamoro de Prince Royce y Enrique Iglesias, respectivamente.

“Nunca antes habíamos hecho algo con bachata y nos atrevimos a hacerlo porque nos encantan esas canciones´´, señaló Fernanda Meade “Al mismo tiempo somos muy sensatas, porque si nos damos cuenta de que algo no funciona o que no creemos realmente en lo que estamos haciendo, definitivamente no lo haríamos”, aseguró.

El trío femenino se escucha actualmente en las plataformas de streaming con el tema Me Vas a Extrañar, primer sencillo de su más reciente producción. “Decidimos incluir canciones conocidas de artistas para hacerlas al estilo de Pandora. Además de Me Vas a Extrañar también incluimos Me Muero con Natalia Jiménez, Mientes tan Bien con Sin Bandera y Creo en Ti con Reik”, detalló sobre las colaboraciones que serán uno de los atractivos del material discográfico, cuyo estreno será este mes de febrero y que estará compuesto por 13 temas, así como un DVD con videoclips de las sesiones.

Por otra parte, Más Pandora que Nunca incluye sus propias versiones de éxitos de Alejandro Fernández, Pablo Alborán, Camila, Julión Álvarez, Christian Nodal, Jesse & Joy y Ha*Ash. “Son puros cóvers pero con nuestro sello, por eso nombramos así al disco”, reiteró.

Yuri es una gran felina

Yuri nunca deja de sorprendernos con todo el empoderamiento que tiene co-mo mujer, y es que ahora, aparte de que tiene varios compromisos musicales, se va a dar el tiempo para personificar al emblemático personaje de Grizabella en el musical Cats, que se presentará en varias ciudades de México.