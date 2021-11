La prediabetes se puede revertir.

NUEVA YORK, 4 de noviembre de 2021 — La prediabetes se puede revertir, y la Asociación Médica Americana (AMA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Ad Council quieren que las personas lo sepan.

La diabetes tipo 2 es una de las afecciones crónicas de la salud que supone un riesgo significativo de complicaciones para quienes contraen la COVID-19. Un estudio reciente mostró que la diabetes tipo 2 es una de las principales comorbilidades asociadas a las condiciones críticas y las muertes ocasionadas por la COVID-19.1

Es por eso que la AMA, los CDC y el Ad Council han lanzado una serie de nuevos anuncios de servicio público (PSA) que examinan con seriedad la prediabetes, una afección que, si no se controla, a menudo lleva a la diabetes tipo 2.

Como parte de la campaña «¿Tengo prediabetes?«, los nuevos anuncios de servicio público «Cambia el resultado», creados de manera altruista por las agencias creativas Grey New York y Wordsworth+Booth, generan conciencia de que la prediabetes no debe tomarse a la ligera y que puede revertirse. La campaña «Cambia el resultado» incluye materiales de apoyo impresos, de radio, vallas y pancartas digitales que comparan el riesgo de padecer prediabetes con eventos mucho menos probables.

«La vida a veces nos da la oportunidad de realizar pequeños cambios que pueden tener efectos profundos en la trayectoria de nuestra salud y nuestras vidas», señaló Christopher Holliday, PhD, MPH, director de la División de Traducción para la Diabetes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. «La diabetes afecta a todas las partes del cuerpo y puede generar una serie de resultados negativos para la salud, lo que afecta significativamente la calidad de vida de las personas. Un diagnóstico de prediabetes hace sonar la alarma y les permite a las personas saber que necesitan cambiar de curso y aprovechar la oportunidad para prevenir esta devastadora enfermedad antes de que sea demasiado tarde».

En los Estados Unidos, unos 88 millones de estadounidenses, más de 1 de cada 3, viven con prediabetes, y más del 84 % ni siquiera sabe que la tienen. La prediabetes puede aumentar el riesgo de que las personas desarrollen diabetes tipo 2, ataque al corazón y derrame cerebral. Las investigaciones demuestran que una vez que las personas están conscientes de su enfermedad, es más probable que realicen los cambios necesarios a largo plazo en el estilo de vida, como comer más saludable, manejar el peso y llevar una vida activa, que puedan ayudar a prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2.

«Generar conciencia sobre la prediabetes y destacar la importancia de que las personas conozcan su riesgo de adquirirla es fundamental, particularmente ahora que la pandemia de la COVID-19 aumenta los riesgos negativos para la salud asociados con afecciones crónicas de la salud», señaló Gerald E. Harmon, presidente de AMA. «Con nuestra campaña más reciente buscamos ayudar a más de los millones de estadounidenses que viven con prediabetes a descubrir si tienen la enfermedad. Cualquier persona que descubra, a través de la prueba en línea, que puede estar en riesgo de padecer prediabetes debe consultar a su médico de inmediato, para confirmar un diagnóstico de prediabetes y aprender que hacer cambios en el estilo de vida puede ayudarlos a mantener a raya la diabetes tipo 2.»

La nueva campaña de comunicaciones multiplataforma muestra cómo se puede revertir la prediabetes a través de cambios en el estilo de vida individual y alienta al público a visitar DoIHavePrediabetes.org (PodriaTenerPrediabetes.org en español) donde pueden realizar una prueba de riesgo de un minuto para determinar si están en riesgo de padecer prediabetes. Si alguien recibe una puntuación de alto riesgo, la campaña los alienta a hablar con su médico para primero confirmar un diagnóstico de prediabetes y después inscribirse en el Programa nacional de prevención de diabetes de los CDC.

«A la luz de la pandemia de la COVID-19, esta nueva fase de nuestro trabajo de concientización sobre la diabetes tipo 2 adquiere un tono más serio que en los esfuerzos anteriores, para enfatizar así la importancia de un diagnóstico temprano de prediabetes», señaló Heidi Arthur, la principal funcionaria a cargo del desarrollo de la campaña en el Ad Council.»Nuestro objetivo sigue siendo el mismo en nuestra misión de dotar a las personas de las herramientas necesarias tanto para descubrir en qué situación se encuentran como para tomar las medidas que lleven a adoptar un estilo de vida más saludable».

El sitio web de la campaña también presenta consejos de estilo de vida y enlaces al Programa nacional de prevención de la diabetes de los CDC, que conecta a los visitantes con un registro de más de 1,700 programas reconocidos por los CDC tanto presenciales como en línea en todo el país. De manera consecuente con el modelo del Ad Council, todos los anuncios se transmitirán en su totalidad en horarios y espacios donados por los medios.

«Es muy gratificante participar en una campaña como esta. La necesidad de recordarles a las personas que tienen el poder de cambiar el pronóstico de su prediabetes es crucial», señaló Tim Jones, director del segmento farmacéutico en Grey New York. «Esperamos que este trabajo se conecte con las personas correctas para lograr este cambio de manera significativa y sostenida».

«En la vida, a menudo no tenemos la oportunidad de cambiar los resultados, pero con la prediabetes se puede», comentó Tony Mennuto, presidente de Wordsworth+Booth. «Nuestra campaña de audio se centra en esa importante y positiva distinción».

La AMA y los CDC están trabajando con sus oficinas locales, afiliados y socios para promover y activar la campaña en sus comunidades, con materiales basados en casos reales para ayudar a los médicos y a otros proveedores de servicios médicos en el proceso de detección, diagnóstico y tratamiento. Desde que se lanzó la galardonada campaña en enero de 2016, 3.7 millones de personas han conocido cuál es su riesgo de padecer prediabetes mediante la evaluación del riesgo en línea y las pruebas del riesgo en videos.

Asociación Médica Americana

La Asociación Médica Americana (AMA) es el aliado poderoso de los médicos en la atención de los pacientes. Como la única asociación médica que reúne a más de 190 sociedades médicas estatales y especializadas y a otras partes interesadas fundamentales, la AMA representa a los médicos con una voz unificada frente a todos los actores clave en la atención de la salud. La AMA aprovecha su fuerza al eliminar los obstáculos que interfieren con la atención del paciente, encabezando los esfuerzos para prevenir enfermedades crónicas y hacer frente a las crisis de salud pública, e impulsando el futuro de la medicina para abordar los mayores desafíos en la atención de la salud. Para obtener más información, visite ama-assn.org.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) trabajan 24/7 para proteger la salud, la seguridad y la estabilidad de los Estados Unidos. Ya sea que las enfermedades comiencen en el país o en el extranjero, sean curables o prevenibles, crónicas o agudas, o a consecuencia de actividades humanas o ataques deliberados, los CDC responden a las amenazas para la salud más apremiantes de los Estados Unidos.

Este proyecto cuenta con el apoyo de los CDC del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos como parte de un subsidio de asistencia financiera por un monto de $1,337,549, que constituyó el 52 % de la financiación total. El otro 48 % ($1,234,680 en fondos) fue proporcionado por la Asociación Médica Americana. El contenido es el de los autores y no representa necesariamente las opiniones ni el aval oficial de los CDC/HHS o del gobierno de los Estados Unidos.

El Ad Council

El Ad Council es el punto donde convergen la creatividad y las causas. La organización sin fines de lucro reúne a las mentes más creativas en publicidad, medios, tecnología y mercadeo para abordar muchas de las causas más importantes del país. El Ad Council ha creado muchas de las campañas más emblemáticas de la historia de la publicidad. Las innovadoras campañas del Ad Council para el beneficio común generan consciencia, inspiran a la acción y salvan vidas.

Para obtener más información, visite AdCouncil.org

Grey New York

Grey, la red mundial de comunicaciones, forma parte del grupo AKQA. Bajo la consigna de «Grey Famously Effective Since 1917» («Grey célebremente efectiva desde 1917»), la agencia atiende una lista de muchas de las compañías más reconocidas del mundo, entre ellas Procter & Gamble, GlaxoSmithKline, Kellogg’s, Pfizer, Canon, MassMutual, Nestlé, Google, Volvo y Applebee’s. En los últimos años, Grey ha sido nombrada dos veces «Agencia Global del Año» de ADWEEK; la «Agencia del Año» de ADVERTISING AGE y la «Red Global del Año» de la revista CAMPAIGN en reconocimiento de su desempeño creativo y empresarial (www.grey.com).

Wordsworth+Booth

Wordsworth+Booth es una agencia creativa de servicio completo que combina el poder de convocatoria a participar de la industria del entretenimiento con la inteligencia estratégica de la publicidad. Se especializan en publicidad de audio, podcasts, marcas de audio y desarrollo de aplicaciones de voz. www.wordsworthandbooth.com

1 Diabetes Care: COVID-19 Severity Is Tripled in the Diabetes Community: A Prospective Analysis of the Pandemic’s Impact in Type 1 and Type 2 Diabetes. Disponible en: https://doi.org/10.2337/dc20-2260

