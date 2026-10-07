‘9 to 5’ de Dolly Parton volverá a cines de EUA por una semana

por | Oct 7, 2026 | Películas , Portada |

La película ‘9 to 5’, , tendrá un regreso especial a los cines de Estados Unidos durante una semana, más de cuatro décadas después de su estreno.

La producción de 1980, protagonizada por Dolly Parton, Jane Fonda y Lily Tomlin, podrá verse nuevamente en salas estadounidenses del 9 al 15 de octubre. Los ingresos obtenidos durante esta exhibición serán destinados a la Dollywood Foundation.

La cinta apoyará el programa de alfabetización de Dolly Parton

La recaudación tendrá como finalidad respaldar la Dolly Parton’s Imagination Library, iniciativa de alfabetización creada por la cantante en 1995 en memoria de su padre, quien era analfabeto.

De acuerdo con información difundida por Walt Disney, el programa ha entregado más de 300 millones de libros gratuitos a niños en distintas partes del mundo.

La iniciativa proporciona mensualmente 3 millones de libros a los hogares de los menores inscritos. Los beneficiarios pueden recibir los ejemplares desde su nacimiento y hasta cumplir cinco años. Dirigida por Colin Higgins y producida por 20th Century Studios, actualmente propiedad de Disney, la película obtuvo una nominación al Óscar por la canción ‘9 to 5’, interpretada por Dolly Parton. El tema se convirtió en una de las canciones más reconocidas dentro del repertorio de la cantante.

Nueva York dedica el 25

de Septiembre a Dolly Parton

El estado de Nueva York designó el viernes 25 de septiembre como el Día de Dolly Parton, en reconocimiento a la trayectoria y al legado de la cantante dentro de la música country.

La gobernadora Kathy Hochul explicó que la fecha fue elegida en referencia a “9 to 5”, una de las canciones más representativas de la artista.

Hochul destacó tanto la influencia musical de Parton como las labores que realizó en favor de personas necesitadas y señaló que su voz y generosidad permanecerán en la memoria de Nueva York.

La gobernadora también invitó a recordar a la cantante mediante la interpretación de “9 to 5”.

Destinan un millón de dólares a su biblioteca. Como parte del homenaje, Hochul anunció la asignación de un millón de dólares para respaldar la colaboración entre el estado y la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton.