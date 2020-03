Para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, las escuelas públicas del Condado de Orange han cerrado temporalmente los campus a los estudiantes.

Aquí hay un vistazo a los últimos plazos de cierre de la escuela y horarios de comidas para llevar.

Anaheim Elementary School District

CAMPUS CERRADOS: campus escolares están cerrados a los estudiantes hasta el 17 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: abierto a todos los niños menores de 18 años. No se necesitan documentos ni registros.

HORARIO: 11 a.m. al mediodía

UBICACIONES:

Katella High School – 2200 E Wagner Ave, Anaheim

Anaheim High School – 811 W Lincoln Ave, Anaheim

Sycamore Junior High School – 1801 E Sycamore St, Anaheim

Loara High School – 1765 W Cerritos Ave, Anaheim

Brookhurst Junior High School – 601 N Brookhurst St, Anaheim

Western High School – 501 S. Western Ave, Anaheim

Kennedy High School – 8281 Walker Street, La Palma

Ponderosa Elementary School – 2135 South Mountain View Ave. Anaheim

Franklin Elementary School – 521 W. Water Street, Anaheim

Henry Elementary School – 1123 W. Romneya Drive Anaheim

Juarez Elementary School – 841 S. Sunkist St. Anaheim

Lincoln Elementary School – 1413 E Broadway, Anaheim

Revere Elementary School – 140 W. Guinida Lane, Anaheim

Stoddard Elementary School – 1841 S. Ninth St., Anaheim

Anaheim Union High School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares están cerrados a los estudiantes hasta el 17 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: abierto a todos los niños menores de 18 años. No se necesitan documentos ni registros.

HORARIO: 11 a.m. al mediodía

UBICACIONES:

Katella High, 32200 E. Wagner Ave., Anaheim

Anaheim High, 811 W. Lincoln Ave., Anaheim

Sycamore Junior High, 1801 E Sycamore St., Anaheim

Loara High, 1765 West Cerritos, Anaheim

Brookhurst Junior High, 601 N. Brookhurst St., Anaheim

Western High, 501 S. Western Ave, Anaheim

Kennedy High, 8281 Walker Street, La Palma

Ponderosa Elementary, 2135 South Mountain View Ave. Anaheim

Brea Olinda Unified School District

CAMPUS CERRADOS: La educación a distancia tendrá lugar hasta el 3 de abril, seguida de las vacaciones de primavera hasta el 10 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Desayuno y almuerzo del 16 de marzo al 3 de abril para estudiantes de 18 años o menos, independientemente de la escuela. No se requiere papeleo.

HORARIO: 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

UBICACIONES:

Arovista Elementary, 900 Eadington Dr, Brea

Country Hills Elementary,150 N Associated Rd, Brea

Laurel Elementary, 200 S Flower Ave, Brea (breakfast only from 8 to 9 a.m.)

Brea Junior High, 400 N Brea Blvd, Brea (breakfast only from 8 to 9 a.m.)

Brea Olinda High, 789 Wildcat Way, Brea (breakfast only from 8 to 9 a.m.)

Buena Park School District

CAMPUS CERRADOS: Los planteles escolares estarán cerrados a los estudiantes hasta el 8 de mayo.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Cualquier estudiante de 18 años o menos es elegible para comidas incluso si no asiste a una escuela BPSD.

HORARIO: 7:30 a.m. a 8:30 a.m. y 11:30 a.m. a las 12:30 p.m.

UBICACIONES:

Gordon H. Beatty, 8201 Country Club Drive

Buena Park Junior High, 6931 Orangethorpe Ave.

Capistrano Unified School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados para los estudiantes hasta el 10 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Abierto a cualquier niño de 18 años o menos, independientemente de la escuela a la que asistan. CUSD también proporcionará un desayuno de saco para la mañana siguiente, que contiene una barra o taza de cereal con fruta y leche.

HORARIO: 11:30 a.m. a 1 p.m.

UBICACIONES:

San Juan Elementary, 31642 El Camino Real, San Juan Capistrano

Las Palmas Elementary, 1101 Calle Puenta, San Clemente

Hidden Hills Elementary, 25142 Hidden Hills Road, Laguna Nigel

Marco Forester Middle, 25601 Camino Del Avion, San Juan Capistrano

RH Dana Elementary, 24242 La Cresta Dr., Dana Point

Wood Canyon Elementary School, 23431 Knollwood, Aliso Viejo

Las Flores Elementary, 25862 Antonio Parkway, Rancho Santa Margarita

Carl Hankey K8 School, 27252 Nubles, Mission Viejo

Centralia School District

CAMPUS CERRADOS: Los planteles escolares estarán cerrados a los estudiantes hasta el 8 de mayo.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Desayuno y almuerzo ofrecidos a todos los niños de 18 años o menos hasta el 19 de marzo. No habrá servicio de comida el viernes 20 de marzo y las vacaciones de primavera del 23 al 27 de marzo.

HORARIO: 8 a 8:30 a.m. y 11 a.m. a 12:30 p.m.

UBICACIONES:

Walter Knott, 7300 La Palma Avenue, Buena Park (breakfast from 8-8:30 a.m. and lunch from 12-12:30 p.m.)

Danbrook Elementary, 320 Danbrook St., Anaheim (breakfast 8 to 8:30 a.m. and lunch 11 a.m. to 12:30 p.m.)

San Marino Elementary, 6215 San Rolando Way, Buena Park (breakfast 8 to 8:30 and lunch 11 a.m. to 12:30 p.m.)

Cypress School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados para los estudiantes hasta que los funcionarios consideren que es seguro reabrir.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Se ofrece desayuno y almuerzo a todos los niños menores de 18 años. No es necesario registrarse. Puede ser recogido de cualquier escuela.

DÍAS DE DISTRIBUCIÓN:

23 al 27 de marzo lunes, miércoles y jueves

A partir del 30 de marzo lunes, miércoles y viernes

HORARIO: 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

UBICACIONES: las seis escuelas primarias

Fountain Valley School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados a los estudiantes hasta el 17 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Almuerzo ofrecido a todos los niños menores de 18 años en tres escuelas a partir del 18 de marzo. Las comidas se entregarán a los automóviles y los niños deben estar presentes.

HORARIO: 11:30 a.m. a 1 p.m.

UBICACIONES:

Cox Elementary, 17615 Los Jardines East, Fountain Valley

Tamura Elementary, 17340 Santa Suzanne St., Fountain Valley

Oka Elementary, 9800 Yorktown Ave., Huntington Beach

Fullerton School District

CAMPUS CERRADOS: Los planteles escolares estarán cerrados a los estudiantes hasta el 8 de mayo.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Desayuno y almuerzo ofrecidos a todos los niños menores de 18 años.

DÍAS DE DISTRIBUCIÓN:

23 al 27 de marzo, de lunes a jueves

A partir del 30 de marzo, de lunes a viernes.

HORARIO: 11 a.m. a 1 p.m.

UBICACIONES: Todos los sitios escolares excepto Parks Jr. High School, Ladera Vista Jr. High School y Nicolas Jr. High School

Fullerton Joint Union High School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados para los estudiantes hasta el 1 de mayo.

SERVICIO GRAB-AND-GO: el desayuno y el almuerzo están abiertos para aquellos que participan en el programa de almuerzo gratis o reducido.

HORARIO: 11:30 a.m. a 1:30 p.m. de lunes a viernes

UBICACIONES: Disponible para recoger en cafeterías escolares

Garden Grove Unified School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados para los estudiantes hasta el 3 de abril, seguidos de las vacaciones de primavera hasta el 10 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Se ofrece desayuno y almuerzo a todos los niños de 18 años de edad y menores, así como a las personas con discapacidades del desarrollo que tienen 21 años o menos y están inscritos en un programa de institución o centro regional. Todos los niños y adultos deben estar presentes para recibir comidas.

HORARIO: 11 a.m. a 1 p.m.

UBICACIONES:

Alamitos Intermediate, 12381 Dale St, Garden Grove

Bell Intermediate,12345 Springdale Street Garden Grove

Fitz Intermediate

Irvine Intermediate

Ralston Intermediate

Peters Elementary

Bolsa Grande High

Garden Grove High

La Quinta High

Los Amigos High

Pacifica High

Rancho Alamitos High

Santiago High

Huntington Beach City School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados a los estudiantes hasta el 17 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Almuerzo ofrecido a todos los niños de 1 a 18 años. No se sirven comidas del 13 al 17 de abril durante la semana de vacaciones de primavera.

DÍAS DE DISTRIBUCIÓN: de lunes a viernes

HORARIO: 11 a.m. al mediodía

UBICACIONES: Peterson Elementary School

Huntington Beach Union High School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados a los estudiantes hasta el 17 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: comidas ofrecidas a los estudiantes. No se requiere documentación ni identificación. Los estudiantes deben estar presentes. No se sirven almuerzos del 13 al 17 de abril durante las vacaciones de primavera.

DÍAS DE DISTRIBUCIÓN: de lunes a viernes

HORARIO: Mediodía a 1 p.m.

UBICACIONES:

Ocean View High, 17071 Gothard St., Huntington Beach

Westminster High, 14325 Goldenwest St., Westminster

Irvine Unified School District

CAMPUS CERRADOS: los campus e instalaciones escolares estarán cerrados para los estudiantes hasta el 1 de mayo.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Desayuno y almuerzo ofrecidos a todos los estudiantes de IUSD.

DÍAS DE DISTRIBUCIÓN:

23-27 de marzo: el desayuno y el almuerzo estarán disponibles de lunes a viernes de 11 a.m. a 1 p.m.

30 de marzo al 3 de abril: El Servicio de Alimentos no estará disponible durante las vacaciones de primavera. Sin embargo, IUSD se ha asociado con Families Forward, que ofrece un recorrido por la despensa de alimentos (L-V) de 10 a.m. a 2 p.m. con artículos no perecederos cada semana. La despensa está ubicada en 8 Thomas Drive en Irvine.

6 de abril al 1 de mayo: el desayuno y el almuerzo estarán disponibles los lunes, miércoles y viernes. Las comidas proporcionadas el lunes incluirán comidas de lunes y martes, las comidas proporcionadas el miércoles incluirán comidas de miércoles y jueves y habrá comidas proporcionadas el viernes.

HORARIOS: Los horarios varían. Véase más arriba.

UBICACIONES:

Cadence Park School, 750 Benchmark, Irvine, 92618

Culverdale Elementary School, 2 Paseo Westpark, Irvine, 92614

Cypress Village Elementary School, 355 Rush Lily, Irvine, 92618

Northwood Elementary School, 28 Carson, Irvine, 92620

Oak Creek Elementary Schoo, 1 Dovecreek, Irvine, 92618

Southlake Middle School, 655 West Yale Loop, Irvine, 92614

University Park Elementary School, 4572 Sandburg Way, Irvine, 92612

Venado Middle School, 4 Deerfield Ave., Irvine, 92604

Laguna Beach Unified School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados a los estudiantes hasta el 3 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: almuerzos ofrecidos a todos los estudiantes de LBUSD del 19 de marzo al 3 de abril.

HORARIO: 11 a.m. a 1 p.m.

UBICACIÓN: Laguna Beach High, al costado del campus a lo largo de St. Ann’s Drive.

La Habra City School District

CAMPUS CERRADOS: Los planteles escolares estarán cerrados a los estudiantes hasta el 8 de mayo.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Almuerzo ofrecido a niños menores de 18 años durante el cierre. No se sirven almuerzos del 23 al 27 de marzo durante las vacaciones de primavera.

HORARIO: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

UBICACIONES:

Walnut Elementary

Las Lomas Elementary

Washington Middle

Los Alamitos Unified School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados a los estudiantes hasta el 17 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Almuerzo ofrecido a los estudiantes que califican para un programa gratuito o reducido, a partir del 18 de marzo.

TIEMPOS: TBD

UBICACIONES: Los Alamitos High

Lowell Joint School District

CAMPUS CERRADOS: Los planteles escolares estarán cerrados a los estudiantes hasta el 8 de mayo.

SERVICIO GRAB-AND-GO: comidas ofrecidas a cualquier persona de 18 años de edad o menos en todas las escuelas.

HORARIO: 11 a.m. al mediodía

UBICACIONES:

El Portal Elementary, 200 N. Nada Street, La Habra

Jordan Elementary, 10654 Jordan Road, Whittier

Macy Elementary, 2301 Russell St., La Habra

Meadow Green Elementary, 12025 Grovedale Drive, Whittier

Olita Elementary, 950 Briercliff Drive, La Habra

Rancho Starbuck Intermediate, 16430 Woodbrier Drive, Whittier

Magnolia School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados a los estudiantes hasta el 17 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: desayuno y almuerzo ofrecido a los estudiantes; No se requiere registro. No se sirven comidas durante las vacaciones de primavera del 10 al 17 de abril. Sin embargo, las familias pueden recoger el desayuno y el almuerzo en los distritos escolares vecinos, incluidos Anaheim Union, Centralia, Cypress, Garden Grove y Savanna.

DÍAS DE DISTRIBUCIÓN: de lunes a viernes

HORARIO: 9:30 a 11:30 a.m. Los estudiantes pueden recoger tanto el desayuno como el almuerzo al mismo tiempo.

UBICACIONES: los nueve sitios escolares

Newport-Mesa Unified School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados para los estudiantes hasta el 3 de abril, seguidos de las vacaciones de primavera hasta el 10 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: almuerzo ofrecido a los estudiantes.

DÍAS DE DISTRIBUCIÓN: de lunes a viernes (incluidas las vacaciones de primavera)

HORARIO: 11 a.m. a 12:30 p.m.

UBICACIONES:

Adams Elementary, 2850 Club House Road, Costa Mesa

College Park Elementary, 2380 Notre Dame Road, Costa Mesa

Kaiser Elementary, 2130 Santa Ana Avenue, Costa Mesa

Killybrooke Elementary, 3155 Killybrooke Ln., Costa Mesa

Newport Heights Elementary, 300 E. 15th Street, Newport Beach

Paularino Elementary, 1060 Paularino, Costa Mesa

Pomona Elementary, 2051 Pomona Avenue, Costa Mesa

Rea Elementary, 661 Hamilton Street, Costa Mesa

Sonora Elementary, 966 Sonora Road, Costa Mesa

Victoria Elementary, 1025 Victoria Street, Costa Mesa

Whittier Elementary, 1800 Whittier Avenue, Costa Mesa

Wilson Elementary, 801 Wilson Street, Costa Mesa

TeWinkle Intermediate, 3224 California Avenue, Costa Mesa

Corona del Mar High, 2101 Eastbluff Drive, Newport Beach

Costa Mesa High, 2650 Fairview Road, Costa Mesa

Ocean View School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados a los estudiantes hasta el 17 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Desayuno y almuerzo ofrecidos a niños de 1 a 18 años.

HORARIO: 9 a.m. a 11 a.m.

UBICACIONES: todos los sitios escolares

Orange County Department of Education

CAMPUS CERRADOS: Los estudiantes no regresarán a ACCESS (educación alternativa) o sitios de educación especial hasta el 30 de abril.

Orange Unified School District

CAMPUS CERRADOS: Los planteles escolares estarán cerrados a los estudiantes hasta el 8 de mayo.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Se ofrece desayuno y almuerzo. Los padres con identificaciones o números de identificación de los estudiantes pueden recoger las comidas.

HORARIO: Desayuno de 8 a 10 a.m., almuerzo de 10 a.m. a mediodía.

UBICACIONES:

Cambridge Elementary

Esplanade Elementary

Handy Elementary

Lampson Elementary

Taft Elementary

Portola Middle

El Modena High

Orange High

Also bus feeding site at Bristol Street and Memory Lane from 10 a.m. to noon (lunch)

Placentia-Yorba Linda Unified School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados a los estudiantes hasta el 24 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Abierto a todos los niños menores de 18 años, independientemente de su escuela de asistencia. No se requiere papeleo ni registro. Los niños deben estar presentes y las comidas deben consumirse fuera del sitio. Las familias pueden conducir o caminar para recibir sus desayunos y almuerzos (ambos proporcionados al mismo tiempo).

DÍAS DE DISTRIBUCIÓN: de lunes a viernes

HORARIO: 9 a.m. a 11 a.m.

UBICACIONES:

Melrose Elementary, 974 S Melrose St, Placentia

Rio Vista Elementary, 310 N Rio Vista St, Anaheim

Ruby Drive Elementary, 601 Ruby Dr, Placentia

Topaz Elementary, 3232 Topaz Ln, Fullerton

Saddleback Valley Unified School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados para los estudiantes hasta el 3 de abril, seguidos de las vacaciones de primavera hasta el 10 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: almuerzos para llevar están disponibles, de forma gratuita, para todos los niños de 18 años o menos, el niño debe estar presente, así como para adultos con necesidades especiales hasta los 23 años.

DÍAS DE DISTRIBUCIÓN: lunes y jueves

HORARIO: desde el mediodía hasta la 1:30 p.m.

UBICACIONES:

El Toro High, 25255 Toledo Way, Lake Forest

Laguna Hills High, 25401 Paseo De Valencia, Laguna Hills

Mission Viejo High, 25025 Chrisanta Drive, Mission Viejo

Trabuco Hills High, 27501 Mustang Run, Mission Viejo

District Nutrition Services, 25566 Peter A. Hartman Way, Mission Viejo

Santa Ana Unified School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados para los estudiantes hasta el 3 de abril, seguidos de las vacaciones de primavera hasta el 10 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: comidas ofrecidas a todos los niños de 1 a 18 años

HORARIO: 8 a 10 a.m.

UBICACIONES:

Esqueda Elementary

Monte Vista Elementary

Martin Elementary

Madison Elementary

Romero Cruz Academy

Carr Intermediate

Mendez Intermediate

Sierra Preparatory Academy

Villa Intermediate

Willard Intermediate

Saddleback High

Santa Ana High

Segerstrom High

Savanna School District

CAMPUS CERRADOS: Se espera que los planteles escolares estén cerrados hasta abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: Comidas ofrecidas a partir de la semana del 30 de marzo. Abierto para menores de 18 años.

HORARIOS: los tiempos varían

UBICACIONES:

Cerritos Elementary (11:30 a.m. to noon)

Hansen Elementary (11:30 a.m. to noon)

Holder Elementary (11:30 a.m. to noon)

Reid Elementary (11:30 a.m. noon)

Stanton Central Park (11:15 to 11:45 a.m.)

Oak/Central (existing bus stop) (noon to 12:30 p.m.)

Tustin Unified School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados para los estudiantes hasta el 10 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: TUSD distribuirá almuerzo – y desayuno para la mañana siguiente – a todos los niños menores de 18 años en tres escuelas diferentes del 23 de marzo al 10 de abril. Según la ley federal, los niños deben estar presentes.

HORARIO: 11 a.m. a 1 p.m.

UBICACIONES:

Robert Heideman Elementary

A.G. Currie Middle

Tustin High

Westminster School District

CAMPUS CERRADOS: los planteles escolares estarán cerrados a los estudiantes hasta el 17 de abril.

SERVICIO GRAB-AND-GO: A los estudiantes menores de 18 años se les ofrecerán almuerzos a partir del 17 de marzo y desayuno a partir del 18 de marzo.

HORARIO: 11 a.m. a 12:30 p.m.

UBICACIONES:

DeMille Elementary

Anderson Elementary

Warner Middle

Johnson Middle

Stacey/Clegg

Hayden Elementary

Willmore Elementary

Otros lugares

SCHOLARSHIP PREP CHARTER

CAMPUS CERRADO: Hasta el 10 de abril

SERVICIO GRAB-AND-GO: Se ofrece desayuno y almuerzo a todos los niños menores de 18 años. No se necesitan documentos ni registros.

DÍAS DE DISTRIBUCIÓN: lunes, miércoles y viernes

HORARIO: 8 a 10 a.m.

UBICACIONES: Scholarship Prep, 1010 W. 17th St., Santa Ana (Detrás de la Iglesia Newsong)

Fuente original: https://newsroom.ocde.us/

Crédito Imagen de portada: Daniela Ballard, food service worker at Hidden Hills Elementary in Capistrano Unified, hands out free curbside school lunches. (Photo by Steven Georges/Cornerstone Communications)