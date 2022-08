Tras varias semanas de espera, Adal Loreto lanza “Si tú no vuelves”, su propia versión de la canción escrita e interpretada por el aclamado compositor Fato, con la que el locutor y cantante logra transmitir las diferentes emociones y sentimientos del desamor manifestadas en la letra. Además, este lanzamiento es el primer sencillo del próximo disco de Adal Loreto y representa un reto importante en su trayectoria, pues se trata de una balada diferente a lo que acostumbra en ritmos y géneros, tomando en cuenta que se ha destacado principalmente en el regional mexicano.

“Si tú no vuelves” ya está disponible en todas las plataformas digitales y llega acompañada de un video oficial en el que Adal Loreto protagoniza una historia que pasa del amor a la soledad después de una ruptura. Este material audiovisual fue grabado en locaciones de Guanajuato, aprovechando lo mejor de su arquitectura con escenas en una hacienda, así como la belleza en los paisajes naturales de la región.

“Este sencillo significa una carta de amor a mi carrera y un riesgo que estuve dispuesto a tomar, porque es diferente de lo que he hecho hasta ahora y ya tenía toda la intención y disposición de atreverme, pero también representa un compromiso muy grande, porque conocí este tema durante mi juventud y me enganchó desde el primer momento. Además me siento honrado de poder grabarla porque tengo una relación muy especial con Fato y la asumí con todo el compromiso y respeto que se merece, por eso es la canción para la que más tomas he hecho durante la grabación. Fueron 30 hasta que yo quedara conforme, porque implica un crecimiento artístico en mi carrera”, menciona Adal Loreto.

La preparación vocal y artística que caracteriza la trayectoria de Adal Loreto fue clave para que el propio compositor del tema, Fato, avalara la calidad musical con la que se realizó, reconociendo haberse conmovido y sentir “piel de gallina” y “los ojos húmedos” luego de escuchar esta nueva versión de “Si tú no vuelves”.

Nacido en Jalisco, México, Adal Loreto tuvo que emigrar a Estados Unidos desde los 15 años, edad desde la que ha forjado su carrera en el mundo del entretenimiento a punta de trabajo fuerte, pasión y perseverancia. Esto lo ha llevado a ser uno de los locutores hispanohablantes más representativos de la radio latina en Estados Unidos, con su presencia en la estación La Raza.

Con casi 15 años de trayectoria como cantante, Adal Loreto ha logrado colocar algunos de sus sencillos en los 10 primeros lugares de popularidad en Estados Unidos y México, además de explorar diferentes ritmos y géneros como mariachi, banda, norteño y baladas.