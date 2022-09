Adal Loreto lanza su propia versión de la canción escrita e interpretada por el aclamado compositor Fato; cantando y traduciendo diferentes emociones y sentimientos de desamor expresados a través de la letra.

Con la intención de representar los importantes retos a los que se ha enfrentado a lo largo de su carrera, Loreto intenta atrapar a su público con una balada, diferente a lo que acostumbra con los ritmos y su fuerte presencia en la música regional mexicana.

Si Tu No Vuelves ya está disponible en todas las plataformas digitales y de streaming, con un video oficial protagonizado por Adal Loreto en una historia de amor que se asoma a la soledad que sigue a la ruptura. Grabado en Guanajuato, México, con la intención de capturar la bella arquitectura y la belleza natural del paisaje.

“Este sencillo significa una carta de amor a mi carrera y un riesgo que estuve dispuesto a tomar, porque es diferente de lo que he hecho hasta ahora y ya tenía toda la intención y disposición de atreverme, pero también representa un compromiso muy grande, porque conocí este tema durante mi juventud y me enganchó desde el primer momento. Además me siento honrado de poder grabarla porque tengo una relación muy especial con Fato y la asumí con todo el compromiso y respeto que se merece, por eso es la canción para la que más tomas he hecho durante la grabación. Fueron 30 hasta que yo quedara conforme, porque implica un crecimiento artístico en mi carrera”.

El desarrollo artístico y vocal de Adal Loreto fue clave para que el compositor de la canción, Fato, avalara la calidad musical y la transformación de la canción. Fato se mostró más que conmovido, sintió «piel de gallina» y «lágrimas en los ojos» tras escuchar esta nueva versión de Si Tú No Vuelves.