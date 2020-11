Adidas anunció recientemente el lanzamiento de una colección de sneakers que han surgido inspirados en la mitología y los personajes extraídos de esta saga televisiva, The Mandalorian del universo de Star Wars. La selección incluye intervenciones de los clásicos adidas Boost, Superstar, Gazelle y los Top Ten Hi. Además de los sneakers que homenajean a Mando y The Child (también conocido como Baby Yoda), esta nueva línea de adidas recoge elementos icónicos de la primera temporada de la serie. Por ejemplo, los ZX 2K Boost Mudhorn homenajean el icónico enfrentamiento entre Mando y la criatura Mudhorn cuando The Child afianza La Fuerza por primera vez. Esta escena se puede observar en las almohadillas interiores del sneaker, además de mezclar tonalidades en café y detalles en color menta, como una paleta de colores general para esta entrega de Star Wars.