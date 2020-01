La leyenda de la NBA falleció junto al resto de los pasajeros en un accidente de helicóptero

El mundo del deporte está de luto. Uno de los hombres que más sorprendió a varias generaciones, haciendo de lo increíble, lo creíble, ha fallecido: Kobe Bryant, un hito en la franquicia de los Lakers de Los Ángeles y la NBA.

Con 41 años de edad, la súper estrella del baloncesto perdió la vida en un accidente accidente aéreo (helicóptero) en Calabasas, California. En 2016, con 37 años de edad, el escolta de la quinteta californiana se despidió de las duelas ante el Jazz de Utah y con ello finalizó su temporada 20 como profesional en un mismo equipo, con el cual tuvo momentos sublimes y complicados, quedando inmortalizado en el deporte internacional, más allá del básquetbol.

Bryant fue elegido por los Hornets de Charlotte en el puesto número 13 del Draft de 1996, cuando tenía 17 años, pero rápidamente fue traspasado a los Lakers de Los Angeles. Allí se convirtió en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Lamentablemente para él, las lesiones no le dejaron jugar completas las temporadas 2013, 2014 y 2015. Pero no podía ni tenía la necesidad de mostrarle nada a nadie y la afición de Lakers lo sabía.

Su bajo rendimiento puso en cuestión Byron Scott, por no sentarlo en el banquillo y dar oportunidad de jugar a los nuevos jugadores, pero el entrenador de Lakers fue claro desde el inicio de la temporada: «Nunca sentaré a Bryant».

Ganador de cinco títulos de NBA con Los Angeles y dos medallas olímpicas (Pekín 2008 y Londres 2012) con el Dream Team de los Estados Unidos, a Kobe le tocó sufrir en la recta final de su carrera con las lesiones. Sufrió una rotura del tendón de Aquiles en abril de 2013 que puso fin a su temporada.

Regresó para la campaña 2014-2015, limitado por dolores en las rodillas, pies, tendones y espalda, Bryant continuó compitiendo hasta sufrir un desgarro del manguito rotador del hombro derecho que le obligó a someterse a una cirugía y parar por nueve meses.

«Querido baloncesto…. Me enamoré de ti tan profundo que te di todo… Hice todo por ti, porque eso es lo que hiciste conmigo haciéndome sentir tan vivo como me he sentido. Me diste el sueño de los Lakers, pero mi obsesión por ti no puede durar mucho más», escribió en redes sociales al retirarse.

Homenaje en los Grammy

“Estamos aquí juntos, en la noche más grande de la música, pero para ser honestos, todos nos sentimos tristes en este momento. Perdimos un héroe y estamos con el corazón roto en la casa que construyó Kobe Bryant.»»En este momento, Kobe y su hija esta en nuestro corazón , en este edificio, me gustaría pedirles un momento para abrazarlos en este momento. Mucho apoyo para sus familias nunca pensamos en que íbamos a empezar el programa de esta manera» «Te amamos Kobe»Con este mensaje, Alicia Keys, dio inicio la entrega 62 de los Grammy.