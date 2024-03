Por Scott Trowbridge , ejecutivo creativo de cartera, Walt Disney Imagineering.

A lo largo de los años, hemos trabajado arduamente para que nuestras experiencias de Star Wars en los Parques Disney sigan evolucionando junto con esa galaxia en expansión muy, muy lejana. Eso también es parte de lo que hace que Star Tours – The Adventures Continue sea tan especial. Ahora estoy emocionado de compartir esto a partir del 5 de abril de 2024.

En Walt Disney World Resort , Disneyland Resort y Disneyland Paris , Star Tours – The Adventures Continue te llevará a aventuras completamente nuevas. Estas nuevas incorporaciones incluirán personajes y ubicaciones de algunas de tus nuevas series favoritas de Disney+: “Ahsoka”, “Andor” y “The Mandalorian”.

Con estas adiciones, ahora tendrás la oportunidad de experimentar una de las más de 250 variaciones de historias a bordo de la atracción.,incluyendo una visita al planeta Peridea de la serie Ahsoka.

Transmisiones urgentes de Ahsoka Tano, Cassian Andor,Es posible que Din Djarin y Grogu pronto formen parte de su próximo vuelo en Starspeeder. Estos personajes icónicos seguirán sumándose a la galaxia de historias a bordo de la primera atracción de Star Wars de Disney.

También a partir del 5 de abril, Season of the Force llegará al parque Disneyland por tiempo limitado hasta el 2 de junio de 2024, con Hyperspace Mountain, alimentos y bebidas temáticos, productos y más. Debutando durante la celebración, Star Wars: Galaxy’s Edge brindará una nueva perspectiva de los fuegos artificiales sobre el parque Disneyland en noches selectas, con música galáctica recorriendo las agujas. Vuelve al Blog de Parques de Disney para obtener más actualizaciones sobre todo lo relacionado con Season of the Force.