El próximo año, la Academia de Cine de Hollywood abrirá un museo, que por años estuvo en desarrollo, para albergar objetos relacionados con la industria del cine mundial, y México estará presente con algunas piezas de Gabriel Figueroa, Pancho Villa y Emilio El Indio Fernández, de quien se contará la leyenda que existe en torno a que su cuerpo es la figura del Oscar, un dato que en su momento avaló Lupita Tovar. “Que el modelo para el Oscar fue Emilio El Indio Fernández, sí es una leyenda, pero es muy probable que sea cierta. Hice algunas investigaciones que indican que así fue, él salió de México huyendo de la guerra de Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón, llegó a Los Ángeles y conoció a varias estrellas de Hollywood, incluida Lupita Tovar, por eso él comenzó a trabajar como extra en algunas películas”, explicó Gregory Nava, gobernador de la Academia.

“Cuando se fundó la Academia querían diseñar la estatuilla, pero los actores no querían realizar un desnudo para la obra, así que, cuando era joven El Indio tenía un buen cuerpo, Dolores del Río dijo que conocía a alguien que podría hacerlo, necesitaba chamba y es muy probable que sí lo hiciera, la razón de por qué creo que es verdad, es que se lo pregunté directamente a Lupita Tovar, hace unos veinte años y ella me dijo que sí, que eso era una realidad y ahora estará en el museo”, agregó Nava. John Bailey y Gregory Nava comentaron que el museo también incluirá algunos objetos y películas de Gabriel Figueroa, quien trabajó con los cineastas John Ford y John Houston, pues consideran que de él nacieron otros cinefotógrafos importantes como Emmanuel Lubezki y Rodrigo Prieto; incluso Pancho Villa, quien firmó un contrato en 1912 para hacer una serie de películas sobre su vida, donde se especifica que sus batallas serían durante el día para ser filmadas. Por su parte, el presidente de la Academia comentó que para la próxima entrega del Oscar se comprometen a realizar una ceremonia más corta y con nuevas dinámicas que permitan un flujo de nuevas audiencias. “Será algo más creativo, va a ser más futurista, con mayor contenido técnico, los nuevos productores le darán una visión más fresca, para integrar al público en la ceremonia, queremos que la gente se sienta como parte del espectáculo, con una promesa de que será de tres horas y terminará a las once de la noche”, dijo Bailey.

Pie de foto: Flor Silvestre y el Indio Fernandez.