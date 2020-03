Ayer, Uniendo Fuerzas Para Llevar Música En Vivo Directamente A Los Fanáticos De Todo El Mundo En Medio De Cancelaciones De Eventos Por El Coronavirus Y Distanciamiento Social …

ALEJANDRO SANZ, JUANES, Y MIAMI ART HOUSE

Crearon Una Sesión Acústica Ampliamente Elogiada Que:

– Se Convirtió En Una Tendencia Mundial En Vivo En Twitter,

– Hoy Es El Video Musical # 1 De Tendencia Mundial En YouTube

– Ha Recibido MÁS DE CINCO MILLONES De Reproducciones Combinadas En Menos De 24 Horas“Los cantantes Alejandro Sanz y Juanes se unen a la lucha contra COVID-19 y presentaron un concierto gratuito en línea para todos los que estaban en casa «. – CNN

“El coronavirus ha llevado a la cancelación de conciertos grandes y pequeños, alentando a los fanáticos a quedarse en casa. Entonces, después de que sus propios conciertos fueron cancelados, Alejandro Sanz y Juanes se unieron el domingo para transmitir un concierto en vivo: La Gira Se Queda En Casa Para Todos. Mientras tocaban sus éxitos y un cover, Juanes y Sanz también recordaban a los fanáticos de todo el mundo que siguieran las noticias en desarrollo y se unieran a los esquemas de seguridad que los profesionales de salud recomiendan … En este tiempo de distanciamiento social, el mini-concierto fue prueba de que todavía podemos disfrutar de la música en vivo … Los dos sonaban encantadores juntos mientras se armonizaban para enviar algo de positividad a un mundo que necesita mucho en este momento «. – Billboard

Este fin de semana estaba destinado a ver las presentaciones en concierto de JUANES PARA TODOS en Bogotá, Colombia, y ALEJANDRO SANZ LA GIRA en Bogotá y Cali, Colombia, pero los dos conciertos fueron pospuestos por precaución y la seguridad de los fans y los artistas dado el brote global del COVID 19. Con las dos superestrellas ganadoras a múltiples GRAMMY y LATIN GRAMMY, quedándose en casa en Miami como resultado, los dos amigos de mucho tiempo y colaboradores frecuentes, decidieron rápidamente unir fuerzas para transmitir en vivo una especial sesión acústica y platicar para poder llevar la música en vivo hasta las casas de sus fans, y de millones alrededor del mundo que perdieron la oportunidad de ir a los conciertos con el propósito de reducir los contagios del coronavirus.

Comenzando ayer a las 4:30pm ET para lograr una máxima accesibilidad para unir a los fans en Europa, Estados Unidos, y toda América Latina, “ALEJANDRO SANZ & JUANES: El Gira Se Queda En Casa Para Todos” (The Tour Stays Home For All) rápidamente se convirtió en una tendencia mundial en Twitter, ya que unió a millones en una experiencia musical comunitaria que parecía eliminar la distancia social a medida que los fanáticos se conectaban a través de comentarios en vivo. Originada en el estudio de música Miami Art House con la participación adicional del reconocido productor Julio Reyes Copello, el pianista Gonzalo Rubalcaba, el bajista Guillermo Vadalá y un mínimo personal de estudio, la presentación acústica íntima ofreció éxitos conocidos de Juanes y Alejandro Sanz, una combinación de una conversación musical y pautas cruciales de salud de Covid-19, y un final muy emocional con una versión de «Burbujas de Amor», el clásico de Juan Luis Guerra .

Además de convertirse en tendencia mundial en Twitter, esta inspiradora presentación musical también se ha convertido en el video musical de tendencia mundial #1 en YouTube, recopilando más de cinco millones de visitas combinadas en 24 horas entre todas las cuentas sociales de los artistas y el estudio. Este especial evento también fue elogiado directamente por YouTube, además Alejandro Sanz & Juanes fueron anunciados como los artistas musicales del día en Facebook.

«Espero que hayan pasado un buen rato, y que hayamos podido amenizar un poco la estadía en casa, en estos momentos en que hay que cuidarse y seguir las recomendacionesde las autoridades. Agradezco a todos los que acudieron al llamado y a los grandes músicos Juanes, Julio, Gonzalo, Frank, Ela y Daza» – ALEJANDRO SANZ

«Fue una experiencia única e inolvidable haber estado al lado de mi talentoso amigo Alejandro Sanz aceptando su invitación a encontrarnos con nuestros fans de una manera diferente y regalarles un buen rato de entretenimiento en estos tiempos de incertidumbre. Además fue un verdadero honor compartir el escenario (la pantalla) con los maestros Julio Reyes Copello, Gonzalo Rubalcaba, Guillermo Vadala, y Juan Pablo Daza.» – JUANES

«La música es la medicina para el espíritu, nosotros los músicos somos los encargados de proporcionarla, y eso fue lo que quisimos hacer para la gente.»

–JULIO REYES COPELLO, Miami Art House / Art House Academy

Juanes, Alejandro Sanz y el equipo de Art House Miami alientan a otros artistas a crear eventos similares para mantener a los fanáticos de todo el mundo comprometidos con la música en vivo durante las medidas preventivas de COVID 19 durante las próximas semanas. También esperan el momento en un esperanzador futuro cercano en el que puedan conectarse una vez más en reuniones de música en vivo a gran escala.