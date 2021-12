Alemor: Una voz colombiana conquista Estados Unidos

3 SHOWS JUNTO A SANTIAGO CRUZ

¡ALEMOR Y SANTIAGO HICIERON VIBRAR AL PÚBLICO!

Nueva York, diciembre 2021

ALEMOR, la talentosísima artista Cerro Music Group de origen colombiano que estuvo nominada como Mejor Cantautora a los Latin Grammys© 2021, realizó el pasado fin de semana 3 impecables presentaciones junto al reconocido cantautor SANTIAGO CRUZ, en Nueva York, New Jersey y Miami. Ambos hicieron vibrar al público presente que se dieron cita en los teatros desde tempranas horas de la noche, llenando sus corazones de finas canciones de balada-pop. El sentimiento colombiano, se notó en el escenario con miles de aplausos y sonrisas que colmaron las expectativas de los asistentes.

Con este encuentro ALEMOR, enamoró a cientos de fans como apertura de la gira “Yo Te Tour” del icónico cantautor colombiano SANTIAGO CRUZ. Además, ALEMOR demostró a la audiencia que no solo es una exquisita voz y cantautora, sino que también es una increíble intérprete en vivo, con un vasto repertorio que incluyó sus principales canciones incluidas en el EP “Alemorología”.

ALEMOR se presentará en Miami este 14 de diciembre a las 7:30 pm, en ‘Live on the Plaza’ en el prestigioso Adrienne Arsht Center, donde presentará lo mejor de su música. La cita es para todo el público no solo colombiano sino latino que quiera enamorarse de una voz y letras que llegan al corazón.

