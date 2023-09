Alex Lora y Charly (Carlos Hauotvogel), formaron el primero de octubre de 1968 una banda de rock denominada “Tres almas en mi mente” (Three souls in my mind) transformando el gusto musical de jóvenes por un lapso de dos décadas, la banda grabo en lugares tan intrincantes como es el Reclusorio Oriente, para ese entonces “Oye Cantinero” era uno de los temas más tocados en la ciudad de México, la banda ya interpretaba en español sus principales temas y el atuendo de cabello largo y vestuario roquero ya era una representación inédita del grupo. Cabe señalar que “three souls in my mind” logro presentarse en el “Festival Rock y Ruedas de Avándaro” los días 11 y 12 de septiembre de 1971, un evento asistido por más de 300,000 personas.

Tras su matrimonio con Celia García a principios de 1980, el entonces guitarrista y vocalista del grupo comienza una nueva etapa, la banda se separa en el año de 1984 y comienza la etapa de EL TRI con resultados muy positivos tras firmar con Warner Music, El Tri obtuvo en el mismo año disco de oro al vender 100,000 del álbum “Simplemente” el cual incluía su sencillo “Triste Canción” el cual tuvo éxito internacionalmente.

Sin duda alguna El Tri es una de las Bandas más emblemáticas del genero Rock urbano y celebrando su 55 aniversario se presentaran en una gira que hará una parada exclusiva en la ciudad de los Ángeles California, presentándose este fin de semana 26 de agosto en el Peacock Theatre, los boletos están en venta online y este es un evento que no te puedes perder.

“Alex Lora y El Tri, quieren celebrar en grande con sus seguidores de California, por lo cual están preparando además de su set tradicional que tanto éxito tiene en la Unión Americana, un set con orquesta sinfónica el cual se ha presentado en contadas ocasiones, y esta vez será una noche especial en donde los asistentes podrán disfrutar de EL TRI sinfónico, como ya es costumbre denominar a dicho set musical.

Esto tan sólo es la punta de lanza de una gira por diferentes ciudades de EE.UU., que abarca ciudades como; Portland, Seattle, San José, Las Vegas, Austin, Oklahoma, Houston, Dallas, Denver, Salt Lake City, Chicago, Minneapolis y NYC, entre otros lugares que se sumarán en breve.”

JBarona/Miniondas.com