La entrañable historia de ‘Frozen’ cobra vida en experiencias a lo largo y ancho de Disneyland Resort estas fiestas, cuando los visitantes celebren el filme original al tiempo que tenga lugar el estreno de ‘Frozen 2’ en cines desde el 22 de noviembre de 2019.

Los visitantes se encontrarán con Anna y Elsa luciendo sus nuevos looks de ‘Frozen 2’ y podrán descubrir menús, productos a la venta y entretenimiento deslumbrante temático para la ocasión. Además de las aventuras inspiradas en “Frozen” que ya están disponibles, los visitantes pueden disfrutar de un maquillaje basado en Anna y Elsa en Bibbidi Bobbidi Boutique y saborear nuevas delicias inspiradas en “Frozen”. A continuación, una lista de once opciones invernales por las que vale la pena derretirse durante estas fiestas.

En Disney California Adventure

1. Anna and Elsa’s Royal Welcome: Anna y Elsa están celebrando su nueva y épica aventura y los visitantes del parque descubrirán sus nuevos looks, inspirada por “Frozen 2” de Walt Disney Animation Studios. Los visitantes se sumergirán en un momento maravilloso mientras se encuentran con estas queridas hermanas y reciben un caluroso saludo directamente desde el reino encantado de Arendelle. Anna y Elsa están ansiosos por conocer nuevos amigos y compartir sus aventuras. Una fotografía en el Royal Welcome hace que este encuentro tan especial dure para toda la vida.

2. “Frozen – Live at the Hyperion”: La magia de “Frozen” cobra vida en esta sensacional producción teatral en el Hyperion Theater, brindado a los visitantes la oportunidad de revivir la historia del primer filme antes de que las aventuras continúen en la muy esperada “Frozen 2”. Este espectáculo de una hora de duración en Hollywood Land usa vestuario y decorados sofisticados para rememorar el cuento encantador. Este otoño, durante un tiempo limitado, se presentará un avance especial de diversos momentos de “Frozen 2” a aquellos que se acerquen para vivir la experiencia “Frozen – Live at the Hyperion”.

3. Olaf Experience: Los visitantes pueden poner lápiz en papel y aprender a dibujar el muñeco de nieve Olaf de Arendelle de un artista de Disney en Anamation Academy. La pieza terminada de «arte» crea un recuerdo único de la temporada de vacaciones. Y, a partir de diciembre, los visitantes pueden toparse de narices con este personaje adorable y obtener un cálido abrazo.

4. “World of Color – Season of Light”: La magia de las fiestas flota en el aire y en el agua, ya que instantes con los personajes de “Frozen” Anna, Elsa, Olaf, Kristoff y Sven son tejidos en esta espectacular versión del show para las fiestas en Paradise Bay.

5.“Frozen” Dining Package: Los visitantes se lo pasarán como nunca al disfrutar de un almuerzo de tres entrantes y un espectáculo incomparable en el escenario. Este tratamiento real empieza en el Carthay Circle Restaurant con una comida que culmina con un postre único, Olaf’s Summer Dream Vacation (o cualquiera de las otras opciones de postres). Tras el almuerzo, los visitantes dispondrán de asientos reservados en el teatro Hyperion para poder disfrutar de la sensacional producción teatral “Frozen – Live at the Hyperion”. La magia de “Frozen” cobra vida en este espectáculo con efectos especiales, números impresionantes y una historia encantadora. Se requiere de un boleto de admisión por separado y se recomiendan que se hagan reservas.

En Disneyland Park

6. Desfile “A Christmas Fantasy” : Los visitantes quedarán encantados por la magia que surge de “Frozen” a bordo de la carroza mágica que recorre Main Street, U.S.A., con Anna, Elsa y Olaf dándoles la bienvenida más calurosa al invierno en Disneyland.

7. Bibbidi Bobbidi Boutique: Aquellas visitantes entre 3 y 12 años que se estén entrenando para formar parte de la realeza pueden transformarse en Anna o Elsa, con un poquito de ayuda de su propia Hada Madrina también en entrenamiento. Los visitantes pueden elegir qué versión de las hermanas prefieren: si la inspirada en “Frozen” o la basada en “Frozen 2”. Los visitantes también pueden elegir entre el peinado de Anna o Elsa, así como su maquillaje, color de uñas, gemas, ceñidor de las princesas, bolsa con cuerdas principescas y un muñeco de peluche Olaf. Los nuevos peinados inspirados en “Frozen 2” también están disponibles. El nuevo estilo de Anna incluye una aureola en forma de hoja, horquillas resplandecientes y un pasador en forma de copo de nieve con lazos. El estilo de Elsa incluye un trenzado reluciente, horquillas resplandecientes y un pasador en forma de copo de nieve. Para hacer reservaciones para este paquete, visite DisneylandEspanol.com o llame al 714 -781- STYLE (714-781-7895). Se requiere de un boleto de admisión por separado.