La cantante regiomontana se presentará en House of Blues el 27 de noviembre y en YouTube Theater el 5 de diciembre.

Quienes conocieron a Alicia Villarreal con «Te aprovechas» y quienes la descubrieron con «Te quedó grande la yegua» tienen dos fechas para verla en el sur de California. La cantante llevará su gira Bendita Locura al House of Blues de Anaheim el viernes 27 de noviembre. Después se presentará el sábado 5 de diciembre en YouTube Theater, en Inglewood.

La gira recorre dos etapas de su historia en la música regional mexicana. Por un lado, recupera canciones de sus años con Grupo Límite, como «Yo sin tu amor». También dedica espacio a su etapa solista, con temas como «Ay papacito» e «Insensible a ti». El anuncio de la gira destaca la presencia del norteño y el mariachi en el espectáculo.

La cita en el Music Hall de House of Blues figura a las 7:00 p. m. en el calendario del recinto. En Inglewood, el concierto está programado para las 8:00 p. m.

Fecha y boletos en Anaheim · Anuncio de la gira y boletos en Inglewood