De Puerto Rico para el mundo entero, Dalizz se presenta más electrificante que nunca! la conociste con el tema “El Candao”, un sencillo que llego el 20 de noviembre dándole a conocer como el talento y la sensación más reciente de la música urbana en el 2019, hoy nos sorprende una vez más con su composición “Alto Voltaje” disponible en las principales plataformas musicales!

Dentro de la entrevista exclusiva con Miniondas, Dalizz nos comparte su interés en la música desde pequeña y aunque de acuerdo a sus propias palabras, siempre fue una niña muy tímida, le encantaba la música y el piano, pero era muy difícil mostrar sus habilidades en familia y mucho menos en eventos. Su mama le proporciono el coraje suficiente para perseguir sus metas e integrarse a la escuela de música, un punto clave para su transformación.

Elizabeth Ludaliz Ortiz Ocasio es originaria de Puerto Rico, paso su infancia escuchando al lado de su padre la música de reguetón, esto le parecía algo contagioso y rítmico, al punto que a la corta edad de ocho años ya estaba escribiendo sus primeras letras rítmicas, la familia fue muy importante y con la participación de sus abuelos, la semilla musical dentro Dalizz comenzó a germinar.

Sin dejar de ser fiel a sus orígenes latinoamericanos y a sus raíces puertorriqueñas Dalizz sintió la inspiración unirse a la oportunidad, ya que a la edad de diecisiete años se mudó a Miami junto a su madre y hermano, en este lapso de tiempo comenzó a fusionar ingeniosas melodías que poco a poco le fueron caracterizando y que le permitieron pasar dentro del inmenso mundo de las redes digitales como un talento genuino del genero urbano.

“me gusta mucho inspirarme en las experiencias porque quiero que la gente se identifique con algo real, las melodías llegan en cualquier momento del día y creo que para ser músico también hay que ser un poco loco no? Ja ja” nos comentó sonriente Dalizz, al compartirnos que ella escribe sus propios temas con originalidad y pensando en el agrado del público, tocando temas que nos identifican o nos hacer recordar experiencias.

Para Dalizz, el concepto de la familia y la amistad es muy importante y nos comentó: “doy gracias a dios que mi familia ha estado presente y apoyándome desde pequeñita, mis amistades y me lo han dicho porque yo antes era sumamente tímida, yo escribía y no se lo podía cantar ni a mi mama en la casa, no podía cantar absolutamente nada con el hecho de sentir que alguien me estuviese mirando. Entonces esto para mí es como una bendición, uno pide fuerza y fortaleza para realizar lo que uno ama. Con la familia y amistades, poder romper ese hielo es un logro y estoy sumamente feliz con lo que me está pasando, feliz con mi público, mi gente y el apoyo de todos los que me escuchan.”

Dalizz también estudio cosmetología y estilismo con el maquillaje, sabiendo que lo suyo seria la música, tal vez pensando en que si el triunfo no llegara, pero estando totalmente consiente que lo de ella, es crear, crear para los demás. Por otro lado y a pesar de estar consciente de que hay personas que puedan decir que es difícil llegar a este punto, los comentarios de que hay más cantantes y tú no te podrás escuchar, entre otros, Dalizz no dejo de componer y como ella lo diría “si esta para uno ahí estará” comentando que; “Las personan nunca deben parar en lo que quieran realizar, y si se esfuerzan, lo que esta para uno se les va a dar, así que seguir pa delante y disciplina, nunca parar y seguir adelante”.

Dalizz nos da a conocer sus inquietudes y dentro de la entrevista exclusiva afirmo;

“No he tenido la oportunidad de estar en el escenario para interpretar ante el público todavía, pero te comparto que cuando me llegan los videos de la gente que comparte mis canciones es una alegría y quiero mostrarlo y que la gente sienta eso, yo creo mi música y quiero que la gente sienta lo que la música me hace sentir a mí, me entiendes?, lucho para que la gente disfrute y me siga apoyando” Nos comentó Dalizz y entre líneas nos confiesa que muy pronto habrá una sorpresa para su público, tal vez alguna presentación comenzando en Puerto Rico, tal vez más cerca de nuestro público Miniondas, no lo sabemos aún, pero en cuanto tengamos los detalles los compartiremos con todos ustedes para que puedan disfrutar de este joven talento que a la edad de veinte años se está devorando los espacios en las redes sociales, dando un nuevo look al mundo de la música urbana.

Hoy se dio a conocer su nuevo tema y muy pronto estará impactando al público con más composiciones originales, le deseamos la mejor de las suertes ya que su música es realmente contagiosa. No te lo pierdas!

JBarona/Miniondas/farandulaUSA