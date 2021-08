Ana Bárbara presenta este viernes 13 de agosto: “Amor y Veneno”, una canción ranchera desgarradora que cruzara las fronteras del tiempo. El sencillo este escrito por La reina Grupera, en coproducción con Junior Cabral y muestra su impecable calidad vocal.

El video de esta producción fue dirigido por el talentoso Manuel Gayosso en la ascienda Santa Cruz en Guadalajara, México.

“Esta canción refleja el estado emocional de una decepción amorosa, que no se veía venir. La primera reacción es de enojo, pero también es una canción determinante por que logra despedirse de esa relación muy poco sana.” Comento Ana.

Ana Bárbara es una de las pocas Cantautoras en lograr el reconocimiento del público a nivel internacional. Además de México y Estados Unidos cuenta con miles de fans en todos los países de Latinoamérica. Durante sus más de 20 años de carrera ha destacado en diferentes géneros musicales, desde mariachi hasta pop, pasando por banda sinaloense, grupero y balada romántica con millones de discos vendidos.



Posee un rango vocal único y es una de las voces más emblemáticas de la música mexicana que siempre busca edad en su vestuario, razones que la han llevado coronarse como “La reina grupera”.

Comenzó su carrera en 1993, cuando fue ganadora del rostro del Heraldo De México y en 1994, lanzó su primer disco titulado “Ana Bárbara”, el cual logró su primer disco de oro. Al día de hoy ha publicado más de 10 álbumes de estudio.



A mediados del 2021 presento una de sus inolvidables y más aclamadas composiciones “ Fruta Prohibida”, la cual diera la vuelta al mundo en voz de un sinfín de intérpretes pero finalmente decide grabarla con su voz para plasmar el sentimiento original como la compositora acompañando a esta de una versión acústica.



Entre sus últimos lanzamientos se encuentran “El Consejo” junto a Paquita La Del Barrio el cual el video llego a 13 millones de vistas y “Mi Corazón” junto al legendario grupo Bronco que cuenta con 22 millones de visualizaciones en la plataforma de video. Ambos sencillos composiciones de la reina grupera.



En el 2019 lanzo otro tema de su composición “Que poca” una canción que llego a los primeros 15 puestos de Billboard y 41 millones de reproducciones en YouTube. Fue ganadora como “Artista Femenina del año” en Premios de la Radio.



Ana Bárbara no solo ha destacado por su belleza y su voz sino también como compositora.

“Solos” de sus más grandes éxitos junto a Christian Nodal, fue lanzado en noviembre del 2018, y desde ya se ha convertido en un clásico de la música mexicana superando los 25 millones de reproducciones en Spotify, y 55 millones en YouTube. Y recibió nominación en Premios lo Nuestro 2020.



Por más de 20 años ha logrado conquistar a millones con su poderosa voz y estilo, vendiendo más de 6 millones de copias de sus álbumes y escribiendo más de 60 éxitos, entre las que se encuentran “Lo busqué “, “Fruta prohibida”, “Quise olvidar” entre otros.



Ha posicionado 16 sencillos en el Hot latín tracks, 14 en el latín regional mexicana Airplays, 3 en el pop latín el Play, y 1 en el tropical latina Airplay de la revista Billboard.



Entre sus reconocimientos destacan cinco nominaciones al latín Grammy, de los cuales ganó uno dentro de la categoría “Mejor Álbum grupero “Por su disco “Loca de amar”

4 premios lo nuestro, 7 premios furia musical, Y una nominación al Grammy americano.

Es en 2005 cuando lanza “Loca de Amor”, el disco que consolidó su popularidad le hizo merecedora del Latín GRAMMY de la categoría de ‘Mejor Álbum Grupero’.



En 2012 escribió el tema «Vete» para María José, «Alma Perdida» para la serie de

televisión «Mujeres Asesinas», «Nube Viajera» para Los Elegidos, su tema «Dos Abrazos» fue seleccionado como la canción principal de película «Border Run» que protagoniza

la actriz Sharon Stone.



En 1998, se publicó un disco realizado por Marco Antonio Solís, donde logró gran popularidad “Como me haces falta” La que había sido popularizada anteriormente por “Los Bukis”.



Uno de los episodios más relevantes de su vida y que retrata su personalidad luchadora y persistente, fue cuando estando en el Vaticano presenció una misa oficiada por el Papa., La mexicana pensó que jamás tendría una oportunidad como esa y decidió que ya no podía desperdiciarla. Con muchas agallas interrumpió la misa para decirle al Santo padre que ella era Ana Bárbara, que era mexicana y que le quería cantar. ¡Y le encantó! El Pontífice la bendijo y le deseo mucha suerte.



En el 2013 lanzó su hijo “Yo soy la mujer”, El cual es el tema principal de la novela de prime time de Telemundo “Marido en Alquiler”, y actualmente se encuentra promocionando “Solos”, sencillo que pertenece al nuevo álbum y que ya ha alcanzado gran éxito



Ana Barbara en redes sociales

2.6 Millones Instagram

7.5 Millones Tiktok

1.2 Millones YouTube

4.3 Millones Facebook

520k Twitter