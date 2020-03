Histórica unión se logró cuando Ana Bárbara y Bronco lograron juntarse para grabar el video y canción de su nuevo sencillo “Mi corazón” .

Un canción Mariachi- Grupera que dejará a muchos con la boca abierta por que dará mucho de qué hablar por la excelente calidad de la producción de Junior Cabral y la reina grupera.

Una canción compuesta en su totalidad por Ana Bárbara y que eligió a otra leyenda de la música mexicana como lo es Bronco para acompañarla en esta maravillosa letra.

El video de “Mi Corazón” fue dirigido por Pablo Croce mostrando la sensualidad de Ana Barbara y su desenvolvimiento en el escenario. Ana Bárbara declaró “Esta canción es la expresión de un estado de ánimo en el que más de una vez como mujer me he encontrado y el hecho de poderla hacer llegar al público con el grupo Bronco es un privilegio y me deja claro que para el género masculino también tendrá un mensaje con un importante significado.”

Por su parte Lupe Esparza lider de Bronco declaró «De verdad que maravilla y qué placer, que una mujer talentosísima por dentro y por fuera, muy trabajadora como Ana Bárbara haya compartido con nosotros los de Bronco su canción Mi Corazón, que les confieso nos hemos enamorado de esa canción igual que ella.

Fue una experiencia maravillosa hacer el video, tener el contacto con ella físicamente, la verdad es una mujer que admiramos muchísimo, estamos seguros que va a ser un éxito Mi Corazón, gracias a Ana Bárbara por compartir con nosotros tu talento, fue una experiencia inolvidable”.