Ana de Armas, Emma Stone, Naomi Watts y las Guiribitey se dejaron ver en los shows de Louis Vuitton y Valentino en París

París, 8 de octubre de 2026

Las celebridades Ana de Armas, Emma Stone, Naomi Watts y Tatiana y Camila Guiribitey estuvieron entre las invitadas a los desfiles de Valentino y Louis Vuitton en la Semana de la Moda de París.

El desfile del diseñador Nicolas Ghesquière, de LV, con la colección primavera/verano 2027, se celebró en el Museo del Louvre. También pasaron por allí Zendaya, Jennifer Connelly o Catherine Deneuve, entre otras.

Mientras tanto, el director creativo Alessandro Michele transformó la histórica Bibliothèque Sainte-Geneviève para las propuestas de Valentino. Tatiana y Camila Guiribitey asistieron posteriormente a la fiesta de este desfile en Passage des Panoramas.

En la pasarela de Louis Vuitton, Camila mostró un look que remite a los años cuarenta, una década que dejó un hito en los derechos de las mujeres en Francia: el reconocimiento del voto femenino en 1944. La referencia permite una lectura que va más allá de la nostalgia y evoca las conquistas femeninas en la vida pública. En la imagen de una madre y una hija presentes en una gran cita internacional, ese eco histórico encuentra una expresión contemporánea.

Tatiana Guiribitey, conocida como La Mamilover, y su hija, la doctora y creadora de contenido Camila Guiribitey, caminaron recientemente junto a la cantante colombiana Shakira en Madrid ante decenas de miles de asistentes.

Madre e hija formaron parte del grupo de personalidades invitadas a compartir la pasarela con la artista. Entre ellas también se encontraban Álvaro Morte y Linda Caicedo, en un encuentro que llevó al escenario rostros del entretenimiento, el deporte y el universo digital.

Con más de 2,2 millones de suscriptores en YouTube, la creadora cubanoamericana ha construido un espacio propio alrededor de la moda, la belleza y el estilo de vida de lujo. Su mirada sobre ese mundo, compartida con una comunidad que se extiende entre Estados Unidos y Latinoamérica, convive con el relato de su vida familiar.

La trayectoria pública de Tatiana Guiribitey, por su parte, tiene en la filantropía uno de sus ejes. La Mamilover realizó recientemente una nueva contribución a la Jackson Health Foundation para apoyar proyectos de expansión y modernización, incluidas iniciativas relacionadas con la atención de salud mental y los servicios de emergencia de Jackson Memorial Hospital y Jackson Behavioral Health Hospital.

A través de su fundación, ha respaldado programas médicos, misiones humanitarias e iniciativas educativas en el sur de Florida y América Latina. Una labor sostenida que incluye la donación de recursos esenciales para niños, familias y comunidades con necesidades.