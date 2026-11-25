El mercado Shop & Celebrate ofrecerá productos hechos a mano y comida de vendedores locales el sábado 28 de noviembre. La entrada es gratuita con registro.

Quienes busquen regalos de fin de año podrán conocer a pequeños comerciantes en el Brookhurst Community Center de Anaheim. El mercado Shop & Celebrate se realiza como parte de Small Business Saturday, el sábado después de Black Friday dedicado a las compras en negocios pequeños.

El encuentro será de 9 a.m. a 1 p.m. en 2271 Crescent Avenue, Anaheim, CA 92801. Lo organiza el centro de desarrollo de pequeñas empresas de Cal State Fullerton en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico de Anaheim y el Orange County Women’s Business Center. El organizador pide confirmar asistencia en línea.

Información oficial y registro para el mercado