La joven cantante estrenó su nuevo sencillo «Bidi Bidi Bom Bom» donde rinde tributo a Selena

Ángela Aguilar, la joven que ha conquistado al público con su voz, lanzó el pasado 29 de noviembre su nueva canción “Bidi Bidi Bom Bom”, la cual es un cover del tema de la reina del tex mex, Selena Quintanilla, quien fue asesinada el 31 de marzo de 1995.

Luego de anunciar en diversas ocasiones su nuevo proyecto, la hija menor de Pepe Aguilar compartió, por fin, su nuevo sencillo, que ya está disponible en todas las plataformas y con el que realiza un homenaje a la recordada cantante Selena Quintanilla. Pero la canción de Quintanilla no fue lo único que imitó la joven de 16 años, pues en el video del «detrás de cámaras» se puede observar Ángela Aguilar con looks muy parecidos a los de la reina del tex mex. Ángela Aguilar no sólo se ha desempeñado como cantante, sino también como youtuber e influencer, pues en sus redes sociales comparte consejos de belleza, anécdotas, covers y hasta sus looks favoritos.

El nuevo sencillo de la intérprete logró llegar al millón de reproducciones en YouTube.

El recibimiento del público ha sorprendido a la cantante, quien agradeció, a través de sus redes sociales el apoyo de sus seguidores.