ANAHEIM, Calif. – Del 23 de enero al 18 de febrero de 2024 Disneyland Resort da la bienvenida una vez más a la celebración multicultural y multiétnica del Año Nuevo Lunar en Disney California Adventure Park. Este evento que tiene lugar por tiempo limitado, un homenaje a las tradiciones chinas, vietnamitas y coreanas, celebra la llegada del Año del Dragón con comida y bebida inspiradas en las gastronomías asiáticas, entretenimiento para todos y mucho más. Como novedades este año destacan la presencia de Meilin Lee y su madre Ming Lee de la película “Turning Red” de Disney y Pixar que, de este modo, llevan a cabo su debut en el Disneyland Resort, y la nueva decoración en Disney’s Grand Californian Hotel & Spa en la que destaca un papalote en forma de dragón y una exposición de repostería.

Paradise Gardens en Disney California Adventure Park, como símbolo de la buena suerte, fortuna y felicidad, será adornada con colores rojos y dorados brillantes. Un pabellón adornado con bambú, flores de melocotón y doradas y banderolas es un lugar idóneo para tomar fotografías memorables.

Visite DisneylandEspanol.com o la aplicación de Disneyland* para los horarios de todos los espectáculos y la lista completa de los menús ofrecidos.

Comida inspirada en la gastronomía asiática con un toque Disney

En Disney California Adventure Park seis zocos o mercados además de varios restaurantes selectos ofrecen una notable variedad de platos y bebidas inspirados en las gastronomías asiáticas… pero preparados con un toque Disney. Entre las deliciosas selecciones para este año destacan el sándwich de cerdo “banh mi”, el “kung pao bao” de pollo, el macarrón de té con leche de fresa y el café con hielo al estilo vietnamita. Los visitantes pueden coleccionar novedades especiales como un popote-clip con forma de Mickey Mouse y una taza de acero inoxidable del Año Nuevo Lunar, disponible para su compra hasta agotar existencias.

Los visitantes tienen la opción de comprar el Sip and Savor Pass** con el fin de compartir con otros acompañantes o usado durante visitas múltiples a la celebración del Año Nuevo Lunar de este año. El pase incluye seis cupones que se pueden intercambiar por comida o bebida sin alcohol disponible en los mercados y restaurantes participantes en Disney California Adventure Park.

Cuando un visitante presente su Sip and Savor Pass en un mercado o restaurante participante, un escaneará el código de barras impreso en el pase y le preguntará al visitante que introduzca su código de cuatro dígitos que está visible en el pase. Para más detalles al respecto visite DisneylandEspanol.com.

Este año, los visitantes canjearán sus cupones Sip and Savor Pass de una de dos formas sencillas, según la disponibilidad del tipo de pase:

La celebración del Año Nuevo Lunar de este año está probando una nueva forma para que los visitantes canjeen sus cupones Sip and Savor Pass. Al finalizar la compra, los visitantes que reciben un pase escaneable pueden permitir que un miembro del elenco en el lugar escanee su pase antes de ingresar el código de 4 dígitos ubicado en su pase. La cantidad restante de cupones digitales del pase se imprimirá en el recibo. Los visitantes también pueden pedirle a un miembro del elenco en cualquier mercado del festival que escanee el Sip and Savor Pass y confirme la cantidad de cupones digitales que quedan en el pase. Para más detalles visiten Disneyland.com.

pueden permitir que un miembro del elenco en el lugar escanee su pase antes de ingresar el código de 4 dígitos ubicado en su pase. La cantidad restante de cupones digitales del pase se imprimirá en el recibo. Los visitantes también pueden pedirle a un miembro del elenco en cualquier mercado del festival que escanee el Sip and Savor Pass y confirme la cantidad de cupones digitales que quedan en el pase. Para más detalles visiten Disneyland.com. Aquellos que reciban un pase con cupones adjuntos pueden presentar su Sip and Savor Pass a un miembro del elenco en el lugar con el cupón aún adjunto.

Dos carritos especializados, Kayla’s Cake y Lady Fortunes, ofrecen más delicias del festival en Disney California Adventure Park.

Downtown Disney District se suma a la celebración con propuestas especializadas disponibles por tiempo limitado en Jazz Kitchen Coastal Grill & Patio, Kayla’s Cake, Naples Ristorante e Bar, Splitsville Luxury Lanes, Tortilla Jo’s y Wetzel’s Pretzels.

Los Hoteles del Disneyland Resort celebran la ocasión con delicias temáticas en el Great Hall Cart en Disney’s Grand Californian Hotel & Spa, y en el Five Spice donuts de Great Maple, entre otros. Los visitantes mayores de 21 años pueden disfrutar del cóctel especial Moon Dragon disponible en el Hearthstone Lounge, el Storytellers Cafe y el GCH Craftsman Bar.

Entretenimiento, arte y mucho más

Meilin Lee y su mamá Ming Lee de la película de Disney y Pixar “Turning Red” llevan a cabo su debut en el Disneyland Resort recibiendo el año nuevo en el camino situado entre Grizzly Peak y Paradise Gardens Park. A las dos les encantan ver las tradiciones chinas juntas y Meilin, de 13 años, está entusiasmada al verse transformada en una panda roja.

llevan a cabo su debut en el Disneyland Resort recibiendo el año nuevo en el camino situado entre Grizzly Peak y Paradise Gardens Park. A las dos les encantan ver las tradiciones chinas juntas y Meilin, de 13 años, está entusiasmada al verse transformada en una panda roja. En este Año del Dragón, Mushu, de la película “Mulan” producida por Walt Disney Animation Studios, lidera la “ Mulan’s Lunar New Year Procession

El espectáculo nocturno acuático “ Hurry Home – A Lunar New Year Celebration ” tiene lugar en Paradise Bay poco antes de “World of Color – ONE”. Acompañado de una emotiva partitura escrita por el compositor ganador del Premio de la Academia® Tan Dun, cuenta la historia de un farol pequeño que busca reunirse con su familia con el fin de pasar con ella la celebración anual de la buena suerte y fortuna.

” tiene lugar en Paradise Bay poco antes de “World of Color – ONE”. Acompañado de una emotiva partitura escrita por el compositor ganador del Premio de la Academia® Tan Dun, cuenta la historia de un farol pequeño que busca reunirse con su familia con el fin de pasar con ella la celebración anual de la buena suerte y fortuna. Los personajes Disney como Mulan y Mushu, Mickey Mouse, Minnie Mouse y Goofy reciben a los visitantes en Paradise Garden. El diseñador chino Guo Pei creó los preciosos trajes del festival que Mickey Mouse y Minnie Mouse lucen para rendir homenaje a la celebración; los patrones de olas bordados fueron diseñados para sugerir la forma del mar y las nubes, que simbolizan la buena suerte, la fortuna y el destino.

que Mickey Mouse y Minnie Mouse lucen para rendir homenaje a la celebración; los patrones de olas bordados fueron diseñados para sugerir la forma del mar y las nubes, que simbolizan la buena suerte, la fortuna y el destino. El Paradise Garden Bandstand y la Sonoma Terrace presentan una serie de entretenimiento en vivo rotantes. Como novedad este año destaca la presencia de la cantante coreana Luna Lee y del trío vietnamita New Tradition. El programa también cuenta con la presencia de veteranos del festival, como la banda a capella coreano-americana Vocal Seoul y otros grupos de artistas de la comunidad.

rotantes. Como novedad este año destaca la presencia de la cantante coreana Luna Lee y del trío vietnamita New Tradition. El programa también cuenta con la presencia de veteranos del festival, como la banda a capella coreano-americana Vocal Seoul y otros grupos de artistas de la comunidad. En el Lunar New Year Wishing Wall (Muro de los Deseos) del Año Nuevo Lunar, los visitantes pueden pasearse por debajo de las cadenas de faroles ornamentales y compartir sus mensajes de esperanza, salud y felicidad para todo el año.

(Muro de los Deseos) del Año Nuevo Lunar, los visitantes pueden pasearse por debajo de las cadenas de faroles ornamentales y compartir sus mensajes de esperanza, salud y felicidad para todo el año. Los visitantes de todas las edades pueden disfrutar de manualidades gratuitas, hasta agotar existencias, y demostraciones de caligrafía china por parte de artistas locales. Las exhibiciones enseñan a los visitantes las historias únicas del Año Nuevo Lunar en cada cultura, así como el arte que incluye a 12 personajes Disney transformados en 12 animales del zodíaco.

gratuitas, hasta agotar existencias, y por parte de artistas locales. Las exhibiciones enseñan a los visitantes las historias únicas del Año Nuevo Lunar en cada cultura, así como el arte que incluye a 12 personajes Disney transformados en 12 animales del zodíaco. Como novedad este año, el papalote de dragón exhibida en Disney’s Grand Californian Hotel & Spa mide 80 pies de largo y presenta un diseño personalizado inspirado en flores, que simboliza el renacimiento de la primavera. Tres figuras de niños sostienen el papalote, cada una de las cuales representa una cultura que celebra el Año Nuevo Lunar.

en Disney’s Grand Californian Hotel & Spa mide 80 pies de largo y presenta un diseño personalizado inspirado en flores, que simboliza el renacimiento de la primavera. Tres figuras de niños sostienen el papalote, cada una de las cuales representa una cultura que celebra el Año Nuevo Lunar. Por un cargo adicional los huéspedes de los hoteles pueden hacer una reserva para las clases de gimnasia Tai Chi en el Tenaya Stone Spa en el Disney’s Grand Californian Hotel & Spa. Para más detalles visiten Disneyland.com.

en el Tenaya Stone Spa en el Disney’s Grand Californian Hotel & Spa. Para más detalles visiten Disneyland.com. La colección de productos a la venta para este Año Nuevo Lunar incorporará adornos especiales para el Año del Dragón. Además, Arribas Brothers, Kawaii Slime Co., Lovepop y Working to Give tendran tiendas pop-up shops en Disney California Adventure Park. En Downtown Disney District, Lovepop y Pandora Jewelry dispondrán de un nuevo producto a la venta dedicado al Año Nuevo Lunar.

Eventos adicionales para la temporada en Disneyland Resort

A partir del 23 de enero y por tiempo limitado, Raya de la película de Walt Disney Animation Studios “Raya and the Last Dragon” hace acto de presencia en el Redwood Creek Challenge Trail en Disney California Adventure Park.

Durante el Año Nuevo Lunar y la primavera los visitantes pueden ahorrar en sus visitas con ofertas de boletos por tiempo limitado. Hoy hasta el 10 de marzo (sujetos a disponibilidad de reservas para el parque), boletos para niños entre 3 y 9 años pueden visitar por un precio de tan solo $50 por niño, con una oferta de boleto limitada para niños***. Los residentes elegibles del sur de California disponen de ahorros para visitas hasta el 2 de junio (boletos sujetos a bloqueo de fechas y disponibilidad de reservaciones al parque) con un boleto especial de tres días****.

###

Consulta los detalles y horarios del entretenimiento en Disneyland.com o en la aplicación Disneyland.

Los espectáculos, las experiencias y las ofertas pueden ser modificadas, limitadas en disponibilidad o no disponibles, y están sujetas a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso. Tanto las reservaciones para el Parque Temático como la entrada válida para el mismo Parque el mismo día son necesarias para acceder al Parque. Las reservaciones para el parque son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. La entrada al parque y las ofertas no están garantizadas. Visite Disneyland.com/updates para obtener información importante que se recomienda saber antes de visitar Disneyland Resort.

Los Visitantes deben tener 21 años o más para poder adquirir o consumir bebidas alcohólicas. Existe un límite de dos bebidas alcohólicas por Visitante. Se requerirá de una identificación gubernamental válida con foto.

*Se pueden aplicar tarifas de mensajes, datos e itinerancia por el uso de la app de Disneyland o la app de Play Disney Parks. La disponibilidad está sujeta a las limitaciones y características del dispositivo móvil y pueden variar según el teléfono o el proveedor de servicios. La cobertura y las tiendas de aplicaciones no están disponibles en todas partes. Si eres menor de 18 años, obtén primero el permiso de tus padres.

**El Sip and Savor Pass caduca en la fecha indicada y no es válido para cualquier otro evento u ocasión. Los pases no son reembolsables, están sujetos a restricciones y exclusiones y no son válidos como admisión al Parque Temático. Algunas de las propuestas pueden ser porciones de tamaño de degustación, no un plato completo. Para acceder al Parque se requiere de una reservación y de un boleto válido.

***La oferta de boletos es válida para su uso desde el 8 de enero de 2024 y caduca 13 días después del primer día de uso o el 10 de marzo de 2024, lo que suceda primero. Las reservaciones para los parques temáticos de los titulares de la Oferta Especial de Boleto Infantil vienen determinadas por Disney y por la capacidad disponible en el parque temático. La disponibilidad de las reservaciones de la Oferta Especial de Boleto Infantil no está garantizada en ninguna fecha y las reservaciones pueden ser difíciles de obtener para una fecha específica, especialmente cuando se aproxime la fecha de caducidad. Para asegurar una mayor disponibilidad se recomienda hacer las reservaciones cuanto antes mejor. En cualquier fecha, puede que las reservaciones para los parques estén disponibles para los boletos generales de los parques temáticos mientras que las reservaciones para los parques destinadas a la Oferta Especial de Boleto Infantil ya estén reservadas en su totalidad. Los titulares de la Oferta Especial de Boleto Infantil no tienen derecho a ningún tipo de reservación que Disney ofrece a otros visitantes. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso.

****Oferta válida solo para residentes del sur de California con códigos postales entre 90000 y 93599; se requiere prueba de residencia elegible, incluyendo una identificación gubernamental válida con foto, para la compra y la admisión al parque. Las reservas de parques temáticos para titulares de boletos para residentes del sur de California están limitadas en número y sujetas a la disponibilidad de las reservas de parques asignadas a los boletos para residentes del sur de California según lo determine Disney, las fechas bloqueadas aplicables y la capacidad del parque temático. Las reservaciones para los visitantes con boletos Residentes del sur de California están limitadas en número y sujetas a la disponibilidad de las reservas de parques asignadas para una fecha en particular, especialmente a medida que se acerca la fecha de vencimiento del boleto. Para garantizar la mejor disponibilidad, haga las reservaciones con anticipación. En cualquier fecha determinada, las reservas de parques pueden estar disponibles para boletos generales para parques temáticos, aunque las reservas de parques asignadas a los boletos para residentes del sur de California estén completamente reservadas. Los titulares de boletos para residentes del sur de California no tienen derecho a ninguna reserva que Disney ponga a disposición de otros. Sujeto a otras restricciones y cambios o cancelación sin previo aviso.