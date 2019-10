KISS le pondrá fin a su historia después de cuarenta años con una gira mundial que se realizara por un año entero. La alineación estadounidense dejara el maquillaje, su estilo y el género rock con el cual lograron ser reconocidos a nivel mundial.

En su visita en el programa America’s Got Talent, perteneciente a la cadena NBC, la agrupación prometió que esta será la gira más grande que hayan efectuado. “Este último tour será nuestro espectáculo más grande y más explosivo para agradecerles a todos y despedirnos. Haremos que cada noche sea inolvidable para todos. Mi gratitud a todos”, expresó Stanley a través de su cuenta de Instagram.

Por otra parte, Gene Simmons compartió una fotografía en sus redes sociales con un mensaje para los seguidores de la banda.

“Ha sido un viaje increíble con todos ustedes. No podríamos irnos sin decir adiós… ¡Este espectáculo tendrá la mayor cantidad de explosiones, más éxitos y será el más fuerte hasta el momento!”. Se espera que en las próximas semanas compartan las fechas y los lugares que visitaran en la que será su última gira a la cual decidieron llamar, “End of the Road World Tour´´. No es la primera vez en la que KISS intenta retirarse, en el año 2000 Gene Simmons anunció una gira de despedida con los integrantes originales, sin embargo en el 2002 regresaron a los escenarios.