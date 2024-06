Arte de inmigrantes y refugiados se presentará en The Stories That Connect Us

Los residentes de OC están invitados a asistir a Las Historias que Nos Conectan, un evento comunitario gratuito de celebración y concientización, presentado por la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados (OIRA) y las Agencias de Reasentamiento del Condado de Orange. OIRA y las Agencias de Reubicación del Condado de Orange organizarán el evento de 1 a 3 p.m. el sábado 29 de junio en la Biblioteca Central de Anaheim, 500 W. Broadway, Anaheim, CA 92805. «Para el primer evento comunitario oficial de OIRA, quiero dar la bienvenida y celebrar el rico talento, la cultura y las experiencias que nuestros vecinos refugiados e inmigrantes tejen en el tejido de nuestra comunidad del Condado de Orange», dijo el director de OIRA, José Serrano. Las festividades comenzarán con una caminata artística con obras del artista colombiano-estadounidense Andrés Felipe Rivera, el artista venezolano-estadounidense Jhonaikel Vielma Belandria, el videoperiodista sirio ganador del premio Emmy Samer Alchikh Kouider y otros artistas destacados. Seguirá una actuación de Dabke a cargo de la clase de árabe de Western High School. Noorzad Productions, una empresa familiar afgana de organización de eventos y fiestas, ofrecerá durante el evento aperitivos ligeros con sabores de Afganistán. Los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar con artistas y obras de arte, así como también la oportunidad de compartir su propio talento durante la hora de micrófono abierto y lectura de poesía. El evento tiene como objetivo reunir a personas de diversas culturas y orígenes para celebrar las características, historias y contribuciones únicas de los residentes refugiados e inmigrantes en el Condado de Orange. Todos son bienvenidos. Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a OIRA a OIRA@ssa.ocgov.com .