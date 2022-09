Audio Dice Network (ADN) da a conocer American Mariachi, una obra de José Cruz González traída a usted por Shakespeare Festival de Alabama

MONTGOMERY, AL — 9 de Agosto de 2022 — El Alabama Shakespeare Festival presenta American Mariachi de José Cruz González, hasta el 21 de agosto de 2022, en el Festival Stage.

La comedia sincera llena de música animada de mariachi sigue a Lucha en un viaje de empoderamiento y autodescubrimiento. Cuando Lucha descubre que su madre Amalia, que lucha contra la demencia de inicio temprano, tiene momentos de claridad cuando escucha una canción de mariachi perdida hace mucho tiempo, ella y sus amigas se disponen a formar una banda y grabar la música que trae de vuelta a su madre. Solo hay un problema: es la década de 1970 y las mujeres no pueden ser mariachis.

El espectáculo cuenta con una lista de canciones de melodías de mariachi, tanto familiares como nuevas, un conjunto de colores brillantes que recuerda a los años 70 y disfraces inspirados en el folclore mexicano. Una banda de auténticos mariachis agrega otra capa de apreciación por la cultura tradicional mexicoamericana a la producción.

Elizabeth Romero, ganadora del Premio Jimmy, interpreta a la Lucha bien intencionada, cuyos créditos incluyen American Mariachi (The Goodman Theatre), Beauty and the Beast (Paramount Theatre) y Ragtime (Park Playhouse).

Henry Godinez (The O’Neill Theatre Center, Yale Rep, Signature Theatre, Dallas Theatre Center) dirigió anteriormente esta producción de American Mariachi en The Goodman Theatre en Chicago. Regresa a la obra mientras se transfiere a ASF. El programa mantiene una reverencia por la historia y la cultura, aunque Godinez no dice que el programa también enfatiza la necesidad de crear su propio espacio en la tradición. “La tradición es algo vivo”, dijo Godinez. “Nada permanece igual y, a veces, es necesario que la tradición no cambie por completo, sino que evolucione”.

El director dijo que, si bien los personajes no son activistas, las cinco mujeres están aprendiendo a seguir su corazón y al hacerlo descubren de qué se trata el empoderamiento femenino. “Una banda de mariachis de mujeres era inaudita en esos tiempos en los Estados Unidos”, dijo Godinez, “y les dijeron que sería imposible. Así que animas las a que tengan éxito”.

Godinez dijo que el espectáculo es una obra exclusivamente estadounidense y, si bien es una celebración de la cultura mexicoamericana y latina, el corazón de la historia —la familia, la tradición y la memoria— es universal. “Se trata de amor”, dijo Godinez, “y la música de mariachi lo une todo”.

Lucy Godínez (Man of La Mancha, Oliver, Footloose), interpreta al bullicioso primo de Lucha, Boli, y Gigi Cervantes (American Mariachi, Our Town, So Go the Ghosts of Mexico) interpreta a la madre enferma de Lucha, Amalia.

El variado grupo de mujeres mariachis está compuesto por Gloria Vivica Benavides (En algún lugar al otro lado de la frontera, Las mujeres reales tienen curvas) como la atrevida peluquera Soyla, Amanda Raquel Martínez (En algún lugar al otro lado de la frontera, De 33 a nada, Frankenstein) como la inocente Gabby y Satya Chávez (¿Dónde nos sentamos en el autobús?, Refugio) como la independiente Isabel.

La banda de mariachis de apoyo, dirigida por Ricardo Gutiérrez como Federico, presenta a Ayan Vasquez-Lopez, Alvaro Moreno, Salvador Martinez y Rudy Pinon. El elenco lo completa Bobby Plasencia, interpretando al padrino de Lucha, Mino, Christopher Llewyn Ramirez como Mateo y Eréndira Izguerra como la calavera Tía Carmen.

Melinette Pallares y Julián Díaz interpretan al suplente femenino y masculino, respectivamente.

Los miembros del equipo de producción incluyen a la directora musical Cynthia Reifler Flores, la escenógrafa Linda Buchanan, la diseñadora de iluminación María-Cristina Fusté, el diseñador de iluminación asociado Mike Morin, el diseñador de pelucas y peinados Jason P. Hayes, el diseñador de sonido Ray Nardelli, la diseñadora de vestuario Danielle Nieves, el vestuario asociado K.D. Schill, la directora de escena Ana Muñoz y las asistentes de producción Delaney Dunster y Cassandra Whitt.

Los precios de los boletos comienzan en $25. Para comprar, llame al 334.271.5353, visite la taquilla de ASF (de lunes a sábado, las puertas abren a las 12:00 p. m.), o compre en línea en ASF.net. Las funciones nocturnas comienzan a las 7:00 p. m. y el matinés comienzan a las 2:00 p.m.



Acerca del Festival de Shakespeare de Alabama:

El Festival de Shakespeare de Alabama, el teatro del estado, construye una comunidad al involucrar, entretener e inspirar a las personas con representaciones teatrales transformadoras y programas educativos y comunitarios convincentes. Desde su fundación en el auditorio de una escuela secundaria en Anniston en 1972 hasta su designación como Teatro Estatal de Alabama en 1977 y el impresionante complejo de artes escénicas de $21,5 millones en Montgomery (construido en 1985), la ASF ha sido líder en las artes escénicas en todo el estado, región y país. Como una querida institución artística de Alabama, ASF amplía la identidad cultural del Sur al producir obras clásicas, Shakespeare, obras contemporáneas, musicales, teatro para audiencias jóvenes y obras nuevas y emocionantes. Desde sus inicios, ASF ha brindado programas educativos a más de un millón de estudiantes; anualmente, SchoolFest, un programa matinal de estudiantes, presenta experiencias teatrales de alta calidad a casi 35,000 estudiantes.

