La magia del rock iberoamericano una vez más da de que hablar con un tema que remonta la tendencia de los ochentas y noventas, con la música electrónica del compositor Boliviano José Mrochek, un tema que interpreta con la talentosa Andrea Echeverri, creando la magia del aspecto audiovisual y remarcando el rock en español como el exponente musical de mayor trayectoria en música internacional del momento.

“Ojos de miel” autoría de José Mrochek, llega a las redes sociales en el mes de octubre tras la producción del video, un aspecto visual de Sebastián Krys que logro la combinación perfecta en el aspecto audiovisual, cabe destacar la participación de Andrea Echeverri de Aterciopelados como una de las voces femeninas más reconocidas en el mundo del rock Iberoamericano, la tendencia retro de la producción implica sonidos y tonalidades que te darán la sensación de los videos más populares y creativos de la época noventera, y lo mejor en la música del momento.

En la entrevista exclusiva con José Mrochek, hablamos de su participación con artistas de talla internacional y los proyectos en los que ha colaborado, destacando en los últimos tiempos la presencia de Tommy Torres y Francisca Valenzuela en su mundo musical, también nos comentó acerca de sus inicios y participaciones en festivales musicales, incluyendo el 360 Bolivia Music Festival como parte de su trayectoria musical, José disfruta como nunca esta etapa en los escenarios tras una larga carrera de veinte años como compositor.

“hace algunos meses saque una canción titulada, Nada Va A Estar Bien, junto a Tommy torres y nos fue tan bien que se convirtió en número uno en la paz, en Bolivia, esto me abrió muchas puertas, me dio la oportunidad de estar en México, en Colombia y en estados unidos con la promoción de esta canción, tocando con una banda, con un artista tan reconocido le da seriedad a tu carrera y este fue un buen año para mi es este aspecto, y esto te pone en otro plano, con tus seguidores, con la gente en tu país y bueno, es muy interesante lo que me esta pasando” nos comentó José al preguntarle de su trayectoria, y sobre este momento clave dentro de su carrera en el cual se encuentra y que le comenzó a dar ese impulso necesario, justo antes de grabar este nuevo tema del cual estaremos conversando a continuación.

“la composición de este tema fue el año pasado y surge en torno a un momento que yo estaba pasando con alguien, y bueno de ahí surgen las canciones. Por otro lado yo vengo de la escuela de rock en los noventas y siempre fui fanático de aterciopelados, en rock en español te puedo decir que soda stereo de Argentina es mi banda favorita” nos comentó José, agregando “al grabar el primer draft de Ojos De Miel, la voz de Andrea Echeverri se me vino instantáneamente a la mente y sabía que era algo muy difícil de realizar, pero hablando con Diana, con mi manager decidimos escribirle y mandarle la canción, fue muy bueno que a ella le gustara el tema y así comenzó la producción en Miami, posteriormente el video se produjo también aquí, pero déjame decirte que las voces las grabamos en Bogotá Colombia, ahí fue donde la conocí y fue una experiencia muy bonita para mí, conocer una persona que admiras y poder trabajar con ella, te comento que perdí un poco el sueño por la emoción de poder grabar con Andrea, fue algo increíble que comparto con el público que acepto la canción de gran manara, fans de el mismo tipo de música y ambiente ahora el mismo tipo de fans que tiene aterciopelados los tiene Aviónica, por esa combinación en la música que se ha dado” fue el comentario del vocalista del grupo Musical Aviónica, el cual se ha dado a la tarea de componer temas del genero rock para un público creciente y exigente en cuanto a música de rock se refiere.

La producción del video se llevó a cabo en Miami y la visualización se apega a los videos musicales de la década de los noventas, en el video oficial “Ojos De Miel” podrás encontrar sonidos retro y filtros que dan una tonalidad visual muy interesante a esta producción, la inserción de música innovadora y sonidos electrónicos complementa el tema y como José Mrochek nos indica, esta es una etapa de su carrera en la cual ha surgido una evolución que le permite conectarse de forma más directa con sus fans a través de sus composiciones.

José ; “siempre le recomiendo a la gente joven en el medio, que es importante aguantar los puntos bajos de la carrera, claro es bonito disfrutar de los temas, de componer temas que a la gente le agradan y esta es la parte agradable, lo difícil es soportar los momentos de frustración, ahí es cuando se debe seguir adelante, pensar en que voy a seguir y no me voy a dar por vencido, es ahí cuando hay que echarle ganas” nos comentó José dándonos a conocer que siente admiración por la gente que trabaja en la producción de sound tracks y temas de películas en la pantalla grande y que estaría dispuesto a colaborar con productores que les agrade su música y la quieran incorporara a sus proyectos, de momento podremos espera una recopilación de éxitos a partir del 2013, podría darnos la sorpresa de una gira por Bolivia y por supuesto estará más de dicado a tocar, estando en la búsqueda de conciertos con Tommy, con Andrea y sus perspectivas bandas, aprovechando la química que existe entre ellos y la buena vibra que han logrado.

Es un proyecto de llevar en vivo lo que se ha logrado en estas grabaciones.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA.