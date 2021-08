Artista del Año / Artist of the Year:

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Maluma

Ozuna

Artista del Año, Debut / Artist of the Year, New:

Camilo

Eslabon Armado

Kali Uchis

Myke Towers

Rauw Alejandro

Artista Crossover del Año / Crossover Artist of the Year: