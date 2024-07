El Ballet Folklórico de México se presentará en el icónico Hollywood Bowl junto a la LA Phil.

El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández se prepara para presentarse por primera vez en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California. Esto acontecerá el próximo 18 de julio, en una gala organizada para celebrar a la cultura mexicana.

En esta ocasión, el ballet será acompañado por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), la cual será dirigida por el maestro Carlos Miguel Prieto.

“El 18 de julio es un día muy importante para mí porque no solo se trata de mi debut en el Hollywood Bowl, un lugar histórico, con la Orquesta de Los Ángeles, sino que representa hacer realidad un sueño que he tenido desde hace muchos años, desde que empecé a trabajar con Salvador López y el increíble Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, que admiro tanto y que tan bien nos representa en el extranjero y en México”, indicó Carlos Miguel Prieto. Se trata de un programa inédito que incluirá coreografías adaptadas del Ballet Folklórico de México.

Las piezas responden a los nombres de Sensemayá de Silvestre Revueltas, Danzón No. 2 de Arturo Márquez, Huapango de José Pablo Moncayo, Danzones de Agustín Lara y Mambos de Dámaso Pérez Prado.

Enclavado sobre la avenida Highland, el Hollywood Bowl es un icónico anfiteatro con capacidad para 16 mil espectadores. Fue inaugurado en 1922 y en la actualidad es la residencia oficial de la LA Phil. El foro también ha tenido apariciones en el cine, pues se puede apreciar en fotogramas de películas como A Star Is Born (1937), Hollywood or Bust (1956), Xanadu (1980) y Yes Man (2008), entre otras.

