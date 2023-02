FOX Deportes combina estos tres diversos artistas musicales para producir un video especial de apertura del Super Bowl.

El video abrirá la transmisión exclusiva para el evento deportivo más esperado del 2023.

17 de enero de 2023– FOX Deportes anunció hoy que Banda MS, Blessd y Valentina Moretti presentarán un video especial que abrirá la transmisión exclusiva del Super Bowl LVII el 12 de febrero, 2023. El video

especial busca unir los mundos de los deportes y la música y sentará las bases para el evento deportivo más importante del país en 2023.

Los tres artistas musicales diversos grabaron el video de apertura durante la primera semana de diciembre en la Ciudad de México. FOX Deportes, líder y pionero en la cobertura de la NFL en español, presenta la transmisión exclusiva en español del Super Bowl para los Estados Unidos por la cuarta vez. Sus dos transmisiones previas del Super Bowl son las dos más vistosas en la historia de la televisión de cable en español.

Durante la semana del Super Bowl, FOX Deportes presentará mas de 25 horas de cobertura del evento deportivo del año. Todo comienza la noche del 13 de febrero cuando se presentará un programa especial de tres horas desde el Super Bowl Opening Night. La cobertura de la semana incluye ediciones especiales de los programas TOTAL Sports 360, NFLEROS y EL ENTRETIEMPO, todos con cobertura en vivo desde Phoenix.

El día del Super Bowl, FOX Deportes ofrece un total de nueve horas de cobertura en vivo a partir de la 1:00 PM, hora del Este. La transmisión del juego incluirá el Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show

con la estrella global Rihanna.

Las aperturas anteriores del Super Bowl por FOX Deportes han presentado a los legendarios artistas mexicanos Los Tucanes de Tijuana y Los Tigres del Norte.







Acerca de FOX Deportes

Lanzada en 1996, FOX Deportes, una división de FOX Sports, es la primera cadena deportiva en español con la más larga trayectoria en los Estados Unidos. FOX Deportes ha sido el líder suministrador de programación deportiva en español de la nación por mas de 25 años. FOX Deportes presenta un portafolio diverso de propiedades, y ostenta más de 2,100 horas de programación exclusiva en vivo incluyendo juegos de la Liga MX, la MLS, La Copa de Francia, Liga Nacional de Honduras, Liga Primera Division de Costa Rica, Las Eliminatorias del CONMEBOL, Premier Boxing Champions, la NFL, El campeonato de la NFC, Super Bowl LVII, la temporada regular de la MLB, el Juego de Estrellas, las Series Divisionales, las Series de Campeonato de la Liga Nacional y la Serie Mundial, El Clásico Mundial de Beisbol, NASCAR, los Campeonatos Premier de Boxeo y el fútbol colegial. Los programas originales incluyen EL ENTRETIEMPO, PUNTO FINAL Y TOTAL SPORTS 360. FOX Deportes Digital alcanza mensualmente 17 millones de visitantes y proporciona una experiencia digital profunda colmada con editorial comprometido, anotaciones en vivo y videos exclusivos de puntos culminantes en FOXDeportes.com.

Acerca de Banda MS

Banda MS, también conocida como Banda Sinaloense MS de Sergio Lizarraga, es un grupo regional mexicano de Mazatlán, Sinaloa. Después del lanzamiento de «Que Bendición» en 2016 , con los exitosos sencillos «Tengo Que Colgar «, «Me vas an Extrañar » y «Mala Experiencia», la banda acumuló un gran éxito proyectando a Banda MS a nuevas alturas. En octubre de 2018, Banda MS fue reconocida como el grupo musical mexicano más escuchado en la historia de Spotify y Pandora, un logro increíble en música digital y el mundo de las redes sociales de hoy en día. También tienen números enormes en YouTube, con «El Color de Tus Ojos» acumulando 558,000,000 de vistas increíbles y «Tu Postura» alcanzando 316,000,000 de vistas impresionantes. Banda MS ha realizado conciertos SOLD-OUT en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, The Allstate Arena en Chicago, IL, The Microsoft Theatre en Los Ángeles, The Citizens Business Bank Arena en Ontario, CA, Comerica Theatre en Denver. CO y el Teatro Comerica en Phoenix, AZ, entre otros. Los conciertos en vivo de Banda MS cuentan con dos cantantes famosos, Oswaldo Silva y Alan Ramírez, y otros 14 músicos talentosos en instrumentos de viento, trompetas y percusión. Los fanáticos siempre se divierten cantando y bailando las docenas de canciones exitosas en vivo, con las giras de Banda MS que visitan más de 40 ciudades de EE. UU. anualmente.

Acerca de Blessd

Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, es un compositor y rapero colombiano. Emergió como uno de los artistas más populares a principios de la década de 2020. Blessd aportó un toque más sutil y melódico a la música reggaeton. En el 2019 tuvo su gran momento con su canción «Una». En el 2021 convirtió su presencia local en internacional al lanzar su álbum debut, «Hecho en Medellín». Blessd ha colaborado con Maluma para la exitosa canción «Impossible (Remix)», además de Maluma, también ha colaborado con artistas como Black Eyed Peas y Piso 21. Yomo y Ovy on the Drums son sus productores favoritos.

Acerca de Valentina Moretti

Valentina Moretti es una cantante, compositora, productora y D.J. mexicana. abriéndose paso entre la nueva generación de grandes Artistas del Pop Electrónico. A los dos años de lanzar su carrera musical, forma parte del «Top 50 de Mujeres Haciendo Ruido en Música Electrónica» elaborado por Voice (Londres) y Smirnoff (Europa). Ha sido nominada a Mejor Artista House en los Premios Iberoamericanos de Música Electrónica por la Revista Vicious (España). Moretti también recibió un premio a la trayectoria de la estación de radio de música electrónica número uno en América Latina, Beat 100.9 FM (México). Ha compartido escenario con artistas internacionales como MGMT, Gus Gus, Satori y Satin Jackets, por nombrar algunos. Se ha presentado en EDC México, Front Festival, Diversa Festival, Aztec Kingdom y Vital Fest. Moretti está trabajando actualmente en su nuevo E.P. y álbum debut, una serie de colaboraciones entre ella y otros artistas para capturar diferentes géneros musicales y promover la diversidad y la libertad de crear sin etiquetas.