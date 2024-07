El prestigioso programa proporcionó experiencia laboral y habilidades de liderazgo a 4,500 estudiantes para ayudarles a construir sus futuras carreras profesionales

WASHINGTON, DC, 24 de julio de 2024 — Bank of America celebra dos décadas de ayuda en la preparación de la próxima generación de la fuerza laboral de todo el país para carreras calificadas y de alta demanda a través de su programa filantrópico distintivo, Student Leaders® (#BofAStudentLeaders). Desde su inicio en 2004, el programa ha conectado a estudiantes, que cursan el último y penúltimo año de secundaria y que tienen vocación de servicio, con pasantías de verano remuneradas de ocho semanas en organizaciones locales sin fines de lucro para que adquieran con anticipación experiencia laboral y habilidades de liderazgo. Dado que estas pasantías suelen representar el primer sueldo de los estudiantes, los adolescentes también reciben formación financiera a través de la plataforma Mejores Hábitos Financieros® de Bank of America.

Con la rápida evolución del lugar de trabajo y el desarrollo de nuevas oportunidades profesionales, Bank of America reconoció desde el inicio la necesidad de preparar a un grupo diverso de jóvenes adultos para ayudarles a alcanzar el éxito en la fuerza laboral moderna. A lo largo de los 20 años del programa, el banco ha asignado a 4,500 estudiantes de casi 100 comunidades a pasantías remuneradas en más de 500 organizaciones locales sin fines de lucro, lo que representa una inversión de 42 millones de dólares en el desarrollo de la mano de obra juvenil.

Muchos de estos estudiantes pasantes siguieron causando un impacto tiempo después de terminar sus pasantías, convirtiéndose en líderes empresariales, como directores generales, jefes de organizaciones sin fines de lucro, autores, profesionales de la medicina, profesores e incluso el primer miembro de la generación Z en el Congreso.

«Al ofrecer oportunidades de desarrollo profesional y de liderazgo a los adolescentes durante 20 años, Bank of America continúa ayudando a desarrollar la próxima generación de trabajadores calificados, lo cual es esencial para la fuerza laboral y el crecimiento económico de Estados Unidos a largo plazo», afirmó AJ Barkley, Head of Corporate Social Responsibility (CSR) and Philanthropic Giving de Bank of America. «El programa Student Leaders tiene, y seguirá teniendo, un gran impacto y duración gracias a los jóvenes inspiradores y a los socios de organizaciones sin fines de lucro que constituyen el núcleo del programa».

La actividad central del programa anual reúne a los líderes estudiantiles actuales en una cumbre de liderazgo en Washington, D.C., para crear redes de contactos sólidas entre los compañeros, escuchar a líderes empresariales, gubernamentales y comunitarios de gran trayectoria, aprender sobre la colaboración entre los diferentes sectores y participar en actividades de servicio a la comunidad.

Fuente: PRNewswire-HISPANIC PR WIRE