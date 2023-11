Best Friends Animal Society te invita a una Quinceañera Perrona

El centro de BFAS en los Ángeles promueve adopción de mascotas mayores con un evento único y recursos de bajo costo.

Los Ángeles, noviembre 15, 2023- Best Friends Animal Society, una organización líder en bienestar animal que trabaja para poner fin al sacrificio de perros y gatos en los albergues del país para el año 2025, te invita cordialmente a festejar “Los Quince Años” de aquellas mascotas de 7 años o más que aun buscan un lugar al que llamar hogar.

El evento se llevará a cabo el 18 de noviembre desde las 12 p.m. a las 5 p.m. en nuestro centro de Los Ángeles ubicado en 1845 Pontius Ave, Los Angeles, CA 90025

Los invitados pueden disfrutar de servicios gratuitos para mascotas como corte de uñas, limpiezas de oídos y expresión de la glándula anal. Además de microchips y vacunas de moquillo para perros y gatos y bordetella a bajo costo.

Varias “quinceañeras” y sus “chambelanes” de cuatro patas estarán presentes esperando que alguien abra su hogar, ya sea temporal o permanentemente, durante el Mes de la adopción de una Mascota Mayor.

Hay muchas razones para considerar adoptar una mascota de mayor edad. La mayoría de las mascotas mayores han vivido en hogares con una familia. Por lo que suelen tener buenos modales después de aclimatarse a una nueva rutina.

“Los cachorros y los gatitos son lindos, pero también necesitan ser entrenados, socializados y pueden ser un poco impredecibles cuando los manipulan (especialmente los niños),” dijo Elizabeth Gomez, portavoz de Best Friends Animal Society. “Esta es una inversión de tiempo y energía con la que algunas familias pueden no sentirse cómodas, es por eso que una mascota mayor podría ser perfecta para tu estilo de vida.”

Si te preocupa adoptar un perro o gato mayor debido a posibles problemas de salud, te aconsejamos hablar sobre la historia de esta mascota en el personal. Nuestro centro realiza exámenes de admisión y revisan cualquier nota histórica con la que pueda llegar la mascota.

Una vez que tengas ese historial y cualquier otra evaluación veterinaria realizada durante la estadía de la mascota, nuestro personal te podrá aconsejar que tipo de medicamentos o alimentos pueda necesitar la mascota.

¿Aún no estás listo para comprometerte? Pregunta si puedes servir como hogar temporal de cualquiera de estas quinceañeras y chambelanes.

Ponte tu vestido, trae tus fotos y recuerdos de quinceañera, y ven a divertirte.

Información sobre Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es la organización líder en bienestar animal, que trabaja para lograr que para el año 2025 se haya puesto fin a la práctica de sacrificar perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos. Fundada en 1984, Best Friends es pionera en el movimiento “no-kill” y ha ayudado a reducir la cantidad de animales sacrificados en los albergues, de aproximadamente 17 millones por año a alrededor de 378,000. Best Friends lleva a cabo programas que salvan vidas en todo el país y tiene el santuario más grande del país. Trabajando en forma conjunta con una red de alrededor de 4,400 socios dedicados a promover el bienestar animal, Best Friends está trabajando para salvar a todas las mascotas, Save Them All®. Para más información, visita SalvaUnaMascota.org.

