Boo at the Zoo Ofrece Dos Noches de Halloween Familiar en Santa Ana

Las funciones del 24 y 25 de octubre combinan disfraces y un recorrido de premios y dulces para los más pequeños.

El Santa Ana Zoo ofrecerá dos nuevas noches de Boo at the Zoo el sábado 24 y el domingo 25 de octubre de 2026, de 5:30 a 7:30 p. m. La propuesta de Halloween está dirigida a familias con niños y privilegia un ambiente festivo pensado para los más pequeños.

El recorrido incluye diez estaciones de premios, juguetes o dulces. Los participantes pueden asistir disfrazados, y el zoológico anuncia espacios para tomar fotografías durante la visita. La experiencia combina el paseo nocturno con actividades propias de la temporada.

La información oficial también menciona el Boofari Express Train, el Conservation Carrousel y la Fifty Monkey Ferris Wheel como parte del entretenimiento de esas noches. Antes de comprar, conviene revisar qué incluye el boleto y cuáles actividades requieren un pago adicional.

Los disfraces deben ser apropiados para un evento infantil. El organizador señala que no deben resultar ofensivos, violentos ni obstaculizar a los demás asistentes, y que no se permiten globos. Estas indicaciones ayudan a que el recorrido sea cómodo para las familias y para el funcionamiento del zoológico.

Según la información difundida sobre esta edición, el evento incorpora opciones no alimentarias en el marco del Teal Pumpkin Project, una iniciativa que busca incluir a niños con alergias a los alimentos. Para las familias que necesitan ese tipo de alternativa, es útil consultar los detalles directamente con el organizador antes de asistir.

La visita puede organizarse con algunos preparativos sencillos: elegir un disfraz que permita caminar con comodidad, llevar una bolsa para los premios y acordar un punto de encuentro. Una celebración de dos horas también requiere decidir qué actividades priorizar según la edad y el interés de cada niño.

Boo at the Zoo funciona además como una recaudación de fondos. La página de venta indica que los ingresos de esta edición contribuirán a los hábitats de primates. Así, la actividad familiar se vincula con el apoyo a los espacios destinados a los animales.

El organizador establece que los boletos no son reembolsables. Por ese motivo, antes de completar la compra es recomendable confirmar la fecha, el número de asistentes y las condiciones de acceso, en lugar de asumir que una entrada puede utilizarse en otra jornada.

Los boletos y las instrucciones oficiales están disponibles en santaanazoo.ticketsauce.com. Para esta publicación, las próximas fechas son el 24 y el 25 de octubre; las funciones del 17 y 18 pertenecen al primer fin de semana del calendario.