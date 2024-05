Esta recaudación de fondos para mayores de 21 años incluye una lista seleccionada de cervecerías, música en vivo y una copa conmemorativa en beneficio de los programas veterinarios del zoológico.

SANTA ANA, California – La recaudación de fondos anual del Zoológico de Santa Ana, Brew at the Zoo (Cerveza en el Zoológico), reunirá a entusiastas de la cerveza y amantes de los animales para una tarde inolvidable el sábado 8 de junio.

Ya están a la venta las entradas para el evento, que se llevará a cabo de 5 a 8 p.m. en 1801 E. Chestnut Ave., Santa Ana. Las ganancias se destinarán al hospital de animales, el programa de atención veterinaria y otras mejoras del zoológico.

Los huéspedes podrán disfrutar de acceso exclusivo al zoológico y encuentros con animales, caminar por el hermoso y exótico jardín de mariposas, disfrutar de música en vivo y saborear una variedad única de bebidas artesanales. Cada asistente recibirá un vaso conmemorativo y 4 onzas ilimitadas de cervecerías locales, incluyendo There Does Not Exist, Third Window, Everywhere, The Bruery, Radiant, Gunwhale, Cerveza Cito, Santa Ana River, Honey Pot, Station Craft y más. Las degustaciones de comida serán generosamente proporcionadas por Gus’s World-Famous Fried Chicken. Habrá opciones de comida adicionales disponibles para su compra, así como productos del zoológico.

Los boletos para cerveza en el zoológico se pueden comprar aquí por $75 cada uno, hasta que se agoten las entradas para el evento. Los residentes de Santa Ana y los miembros del Zoológico de Santa Ana reciben un descuento de $10 y hay un precio con descuento disponible para los conductores designados. La membresía del zoológico se puede comprar aquí. Solo se admitirán adultos mayores de 21 años y se requerirá una identificación con fotografía y una verificación del boleto al ingresar. El estacionamiento para el evento es gratuito, pero recomendamos compartir vehículos.

Este evento está patrocinado por la Ciudad de Santa Ana y la organización de apoyo sin fines de lucro del zoológico, Amigos del Zoológico de Santa Ana (FOSAZ). Para obtener más información, llame al 714-647-6575 o envíe un correo electrónico a zooinfo@santa-ana.org.

