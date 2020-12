La cantante lanzó un nuevo tema sorprendiendo a todos sus seguidores por motivo de su 39 aniversario.

Britney Spears ha estrenado por sorpresa una canción inédita, titulada «Swimming In the Stars», para celebrar con sus seguidores su 39 cumpleaños. El tema corresponde a las sesiones de grabación de su último álbum, «Glory» de 2016, pero finalmente no estuvo entre los seleccionados para formar parte del trabajo y nunca salió a la luz hasta ahora, que se ha publicado en las plataformas de «streaming» y cuenta con una edición exclusiva en formato vinilo. Se trata de un corte de dance-pop habitual en el sonido de Spears que fue producido por Matthew Koma, marido de Hilary Duff, quien ha celebrado el lanzamiento del tema cuatro años más tarde. Minutos antes, personalidades de la música como Beyoncé, Mariah Carey y Lionel Richie felicitaron a la artista por su aniversario.