Ganador del premio Tony al Mejor Musical da la bienvenida a la cantante, compositora y actriz Joanna «JoJo» Levesque

“JoJo” debutará en el rol de “Satine”, convirtiéndose en el nuevo diamante resplandeciente de Broadway

Su debút será a partir del martes 11 de abril y durante un lapso de 14 semanas hasta el 16 de julio

Moulin Rouge! The Musical, ganador del premio Tony® al mejor musical, dará la bienvenida a la cantante, compositora y actriz, poseedora de varios discos de platino, Joanna «JoJo» Levesque, quien debutará en Broadway con el papel de «Satine», a partir del martes 11 de abril en el Al Hirschfeld Theatre (302 West 45th St, NYC). Estará en cartelera durante un limitado lapso de 14 semanas hasta el 16 de julio.

JoJo actuará junto al nominado al Tony Award® Derek Klena, quien regresa a la producción en el papel de «Christian». Por otro lado, Ashley Loren y el ganador de un Tony Award®, Aaron Tveit, interpretan su última función como «Satine» y «Christian», respectivamente, el domingo 9 de abril.

Joanna «JoJo» Levesque es una galardonada cantante, compositora y actriz, en la cúspide del éxito, que, con solo 32 años, ya es una veterana de la industria musical. Tras 17 años de carrera, JoJo hizo un «regreso triunfal» [Uproxx] en el 2020 con su cuarto disco de estudio good to know, que debutó en el número 1 de la lista Billboard R&B Albums Chart y fue aclamado en todo el mundo por Vulture, TIME, Variety, NYLON, NPR, The FADER, entre otros, aunado a la proclamación de Associated Press que declaró: «good to know es más que bueno. Es grandioso».

Con tan solo 13 años, JoJo irrumpió en la escena debutando con su álbum autotitulado, cuyo gran éxito «Leave (Get Out)» la convirtió en la solista más joven en alcanzar un single de debut #1 en los Estados Unidos. JoJo pasó a vender más de cuatro millones de copias, lo cual se convirtió en el primer disco de Platino de la cantante, quien continuó con una serie de éxitos adicionales, incluyendo otro single #1 «Too Little Too Late». En el 2016, JoJo regresó con Mad Love, el cual debutó en el Top 10 del Billboard Top 200. En el 2018, JoJo regrabó y reeditó sus dos primeros álbumes (JoJo y The High Road) bajo su propio sello, Clover Music. Del mismo modo, en el 2020, su canción «Say So» con PJ Morton ganó un prestigioso premio GRAMMY a la «Mejor canción de R&B». Además, en el cine, ha aparecido en Aquamarine, RV (junto a Robin Williams), entre otras producciones.

ACERCA DE MOULIN ROUGE! THE MUSICAL

Moulin Rouge! The Musical es ganador de diez Premios Tony® 2021, incluido el de Mejor Musical; dos Premios Drama League, incluyendo el de Producción Sobresaliente de un Musical; cinco Premios Drama Desk y diez menciones de honor de los Premios Outer Critics Circle, incluido el de New Broadway Musical.

Moulin Rouge! The Musical se estrenó con gran éxito de crítica en el Teatro Al Hirschfeld durante el verano del 2019 y reabrió presentaciones en septiembre del 2021, tras el cierre de Broadway debido a la pandemia.

Moulin Rouge! The Musical está dirigido por el ganador del Tony Award® Alex Timbers y cuenta con un libreto del poseedor del Tony John Logan, coreografía de la ganadora del preciado premio Sonya Tayeh y supervisión musical, orquestaciones y arreglos del también galardonado, Justin Levine.

El equipo de diseño de Moulin Rouge! The Musical está representado por los ganadores del Tony Award®: Derek McLane, en los decorados; Catherine Zuber, por el vestuario; Justin Townsend, por la iluminación; y Peter Hylenski, en el área de sonido. Incluye también al ganador de un Drama Desk Award, David Brian Brown en el diseño de pelucas y cabello, Sarah Cimino en el diseño de maquillaje y el ganador de un Tony Award® Matt Stine, en la producción musical. El reparto corre a cargo de Jim Carnahan y Stephen Kopel.

El reparto actual de Broadway está encabezado por Ashley Loren en el rol de Satine, el ganador de un Tony Award® Aaron Tveit en el papel de Christian, Eric Anderson como Harold Zidler, André Ward como Toulouse-Lautrec, David Harris como el Duque de Monroth, Caleb Marshall-Villarreal como Santiago y Jessica Lee Goldyn en el papel de Nini. Oyoyo Joi cumple con el rol de suplente de Satine. En el reparto también se cuenta con la participación de Jacqueline B. Arnold, Tasia Jungbauer, Jeigh Madjus, Sarah Bowden, Maya Bowles, Cameron Burke, Lauren Celentano, Patrick Clanton, Raúl Contreras, Alexander Gil Cruz, Kevin Curtis, Bobby Daye, Mia DeWeese, Taurean Everett, Aaron C. Finley, Lauren E.J.

Hamilton, Stephen Hernandez, Bahiyah Hibah, Kara Menendez, Kaitlin Mesh, Kelsey Orem, Dylan Paul, Clay Rice-Thomson, Arianna Rosario, Julius Anthony Rubio, Brandon Stonestreet, Alec Varcas y Cole Wachman.

Raúl Contreras aparece con el apoyo de Actors’ Equity Association. Los productores agradecen a Actors’ Equity Association por toda su ayuda en esta producción.

La emblemática producción cinematográfica de Baz Luhrmann cobra vida sobre el escenario, remezclada en un novedoso y gran espectáculo musical. Moulin Rouge! The Musical es una celebración teatral a la verdad, la belleza, la libertad y, sobre todo, al amor. Moulin Rouge! The Musical es más que un musical: se trata de un estado del alma.

Así como en la película, Moulin Rouge! The Musical celebra más de 160 años de música, desde Offenbach hasta Lady Gaga. El musical teatral incluye muchas de las canciones emblemáticas de la película, además de éxitos recientes estrenados desde la primera presentación del film hace 20 años.

Moulin Rouge! The Musical es producido por Carmen Pavlovic y Gerry Ryan OAM para Global Creatures y Bill Damaschke. La dirección general corre a cargo de Foresight Theatrical.

Entre los coproductores de la obra musical de Broadway figuran Aaron Lustbader, Hunter Arnold, Darren Bagert, Erica Lynn Schwartz / Matt Picheny / Stephanie Rosenberg, Adam Blanshay Productions / Nicolas & Charles Talar, Iris Smith, Aleri Entertainment, CJ ENM, Sophie Qi/Harmonia Holdings, AF Creative Media / International Theatre Fund, Baz & Co. / Len Blavatnik, Endeavor Content, Tom & Pam Faludy, Gilad-Rogowsky / InStone Productions, John Gore Organization, Mehr-BB Entertainment GmbH, Spencer Ross, Nederlander Presentations / IPN, Eric Falkenstein / Suzanne Grant, Jennifer Fischer, Peter May / Sandy Robertson, Triptyk Studios, Carl Daikeler / Sandi Moran, Desantis-Baugh Productions, Red Mountain Theatre Company / 42ND. CLUB, Candy Spelling / Tulchin Bartner, Roy Furman y Jujamcyn Theatres.

Lanzada por 20th Century Studios, MOULIN ROUGE! de Baz Luhrmann se estrenó en el Festival de Cannes del 2001. Además, en la 74ª edición de los premios de la Academia, la película fue nominada a ocho premios Oscar, incluido el de mejor película, de los cuales fue ganadora de dos.

El Moulin Rouge de París, dirigido por Jean-Jacques Clerico (Director General), es un universo deslumbrante y espectacular, símbolo de la manera parisina de celebrar desde 1889. Desde sus inicios como cabaret popular y salón de baile, el local se convirtió en un emblemático music-hall en los rugientes años veinte, para luego transformarse en un teatro por el que desfilaron numerosos artistas franceses e internacionales de renombre. Hoy en día, el Moulin Rouge y sus 60 artistas presentan el espectáculo de revista Féerie: dos horas de asombro entre estilos de cabaret y salón musical donde se intercalan escenas de baile y actos sorpresa, sin olvidar el baile más emblemático del Moulin Rouge, ¡el French Cancan! Desde su creación, el Moulin Rouge de París siempre ha sido una invitación a vivir y compartir todas las emociones y la efervescencia de una fiesta sinigual. http://www.moulinrouge.fr/

La grabación original del reparto de Broadway de Moulin Rouge! The Musical, nominada a los premios Grammy, producida por Baz Luhrmann, Justin Levine, Matt Stine & Alex Timbers, ya está disponible a través del sello de Baz Luhrmann, House of Iona, y RCA Records. El álbum debutó en el número 1 de la lista de álbumes de reparto del Billboard.

Ya está disponible en Rizzoli el libro Moulin Rouge! The Musical: The Story of the Broadway Spectacular, un deslumbrante paso entre bastidores a Moulin Rouge! The Musical y su camino a Broadway.

MAC es el socio oficial de maquillaje y Preciosa es el socio oficial de componentes de cristal de Moulin Rouge! The Musical.