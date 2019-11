Miles de fanáticos tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de este show que ha dejado su huella en la Unión Americana

Los Ángeles, CA (11 de noviembre del 2019). Después de una exitosa presentación en Premios de la Radio el pasado jueves, Bronco, una de las agrupaciones más icónicas y queridas del género regional mexicano y grupero, continuó su recorrido por los Estados Unidos para cerrar su exitosa gira ‘Por Más’, con exitosas presentaciones en las ciudades de Aurora, CO y Amarillo, TX, este viernes y sábado, respectivamente.

Después de 50 shows abarrotados por las principales ciudades de la Unión Americana, en los estados de California, Nevada, Arizona, Texas, Colorado, New York, New Jersey, Ohio, Chicago, entre otros, la agrupación se lleva cientos de memorias y muestras de cariño de su siempre fiel público que los ha seguido durante su extensa trayectoria artística. En esta gira no faltaron temas como ‘Sergio el bailador’, ‘Con zapatos de tacón’, ‘Adoro’, ‘Que no quede huella’, y ‘Voy a tumbar la casita’, los cuales llenan de nostalgia, diversión y romanticismo cada escenario, y que además se han convertido en grandes clásicos, traspasando el tiempo y generaciones, así como sus nuevos éxitos ‘Alguien mejor que yo’ y ‘Quiero perderme’.

Esta exitosa gira continúa marcando una carrera sin precedentes del grupo nominado al Latin Grammy 2019 en la categoría Mejor Álbum de Música Norteña, por su producción ’Por Más’, la cual además cuenta con una nominación en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana por “Alguien mejor que yo” escrita por José Luis Roma.

Lupe, René, José Adán, Javier y Ramiro Jr. regresarán a México para brindar dos presentaciones masivas: una el 21 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, y otra el 23 de noviembre en el Auditorio Pabellón de Monterrey, de donde la banda es originaria.