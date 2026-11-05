‘Canelo’ Álvarez conquista el título supermediano

El mexicano Saúl «Canelo» Álvarez ganó el título del CMB por decisión unánime, imponiéndose en Arabia Saudita al francés Christian Mbilli.

Al grito de “Viva México” resonó con fuerza en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, con la victoria por decisión unánime de Saúl “Canelo” Álvarez contra Christian Mbilli, para convertirse en el campeón de peso Supermediano del CMB.

Más de un año después de la derrota que lo despojó de sus títulos en la categoría de las 168 libras, Álvarez regresó al ring para imponerse con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110, que le permitió recuperar uno de sus cinturones.

La victoria del tapatío en la pelea estelar de “México contra el Mundo” comenzó a definirse a partir del sexto round, en el que conectó una combinación de 5 goles, para rematar en el séptimo asalto con un gancho y un volado que hizo trastabillar al antiguo campeón.

Álvarez volvió a dar catedra con su estilo de pelea, sin lanzarse al frente aguantó los embates de su contrincante y contraatacó cuando vio una ventana, logrando propinar golpes importantes al francés.

El mexicano regaló el primer asalto y durante la mitad de la pelea confió en su defensa para neutralizar al campeón, a quien eludía con movimientos de cintura y golpeaba ocasionalmente para marcar puntos.

Mbilli pecó de desesperación, propinando un par de golpes en la nuca y uno por debajo del cinturón, que le costaron valiosos puntos en las tarjetas de los jueces, así como una llamada de atención del referí.

Las asistentes a la pelea tuvieron un claro favorito, cuando, en medio de los rounds, se escuchaba con fuerza “Canelo, Canelo” y más gritos de apoyo para el pugilista tapatío, que acabó entre hombros, nuevamente con un cinturón en las manos y la bandera de México ondeando a su espalda.

Álvarez toma el control y domina

Saúl Álvarez comenzó a golpear en serio a partir del quinto round, cuando equilibró su defensa y su ataque, buscando más agresivamente el cuerpo de Mbilli, conectando con fuerza en más de una ocasión.

El francés también propinó algunos golpes en el rostro al mexicano, olvidándose de atacar el torso. A cada impacto, “Canelo” respondía con una provocación para sacarlo de concentración.

Los asaltos 6 y 7 fueron los más efectivos del mexicano, en los que conectó los mejores golpes que lo acercaron a una victoria por nocaut, aunque no pudo concretar.