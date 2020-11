El boxeador Saúl «Canelo» Álvarez habría roto su convenio con Golden Boy Promotions. A través de un comunicado su entrenador, Eddy Reynos, dio a conocer la noticia. «Todo este tiempo hemos estado trabajando muy duro en el gimnasio, con mucha responsabilidad y disciplina para estar en gran forma física y listos para pelear este año, y ¡así será! «En breve estaremos anunciando fecha, rival y sede y regresaremos más fuertes que nunca para seguir creciendo y demostrando que el boxeo mexicano es el mejor», se lee en el comunicado. En septiembre de este año, el Canelo presentó una demanda en una corte federal en Los Ángeles, en contra de Óscar de la Hoya, Golden Boy Promotions y DAZN, por un supuesto incumplimiento e interferencia intencional del contrato. El tapatío buscaba un acuerdo de 280 millones de dólares en daños, la cifra que resta de los 350 mdd firmados por 10 combates. De acuerdo con información de ESPN, representantes del «Canelo» y representantes de Golden Boy Promotions, luego de días de negociaciones, llegaron a un acuerdo para poner en libertad al tetracampeón mexicano. Saúl «Canelo» Álvarez sigue siendo una de las principales figuras en el mundo del boxeo. Álvarez tiene un récord de 53 victorias, 1 empate y 2 derrotas, 36 de sus triunfos han sido por K.O En octubre de 2018 DAZN firmó a Saúl por 365 millones de dólares garantizados para 11 peleas en 5 años, para un promedio de 33 millones por combate, que lo convirtió en el deportista mejor pagado del mundo en 2019.

CALLUM SMITH SERÁ EL PRÓXIMO RIVAL DEL CANELO

El británico invicto Callum Smith, campeón Supermedio AMB y poseedor del cinturón Diamante del CMB, será el rival del púgil mexicano, quien no pelea desde noviembre de 2019. La pelea podría celebrarse en el AT & T Stadium con un aforo aproximado de 25 mil personas en la segunda quincena de diciembre. Sin embargo, tanto el entrenador y promotor Eddy Reynoso como Canelo no han hecho ninguna declaración al respecto.