El boxeador tapatío Saúl ‘Canelo’ Álvarez venció por decisión unánime al estadounidense Jermell Charlo en su pelea número 17 en Las Vegas, Nevada. A pesar de no encontrar el nocaut, el pugilista mexicano logró vencer por 119 puntos a Charlo y retener una vez más su título unificado de los supermedianos. Con una T-Mobile Arena encendida y hambrienta de ver al ‘Canelo’ noquear, el duelo arranco de manera tranquila por parte de ambos boxeadores, pues utilizaron prácticamente los primeros tres rounds para medirse el uno al otro y tomar su respectiva distancia. No fue hasta en el quinto round que las cosas se empezaron a calentar, ya que Charlo comenzó a pelear con mayor calidad, obligando así al mexicano a responder de manera similar, logrando conectar unos cuantos golpes que repercutirían en el estadounidense rounds más adelante. Los fuertes golpes del ‘Canelo’ harían efecto en Jermell en el séptimo round, pues este caería a la lona por unos cuantos segundos, hasta que pudo reponerse y sorprendentemente seguir luchando. A partir de ese punto, el dominio del mexicano fue muy notable, quien en los últimos dos rounds del encuentro buscaba desesperadamente el nocaut, sin embargo, y para su mala suerte, no lo consiguió. La pelea se fue a la larga y los jueces terminaron dando por ganador a Saúl Álvarez luego de que los tres tuvieran en sus tarjetas 119-109 a favor del mexicano.