Cantará Majo Aguilar el Himno Nacional en la NFL México

La mexicana entonará el himno previo al encuentro entre Vikings y 49ers.

La cantante Majo Aguilar será la encargada de interpretar el Himno Nacional cuando la NFL visite el Estadio Banorte con el partido entre los Vikings de Minnesota y los 49ers de San Francisco.

Mediante los canales oficiales de la liga, anunciaron que Aguilar y MXKA saldrán a la cancha para entonar los himnos nacionales de México y de Estados Unidos de manera respectiva, el próximo 22 de noviembre en Ciudad de México.

La artista de 32 años compartió que para ella es un privilegio tener esta responsabilidad.

Aguilar destaca como una de las propuestas más sólidas en la música mexicana de la actualidad, gracias a una voz que la ha hecho trascender al mundo del deporte, tras haber interpretado el Himno Nacional previo a una pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en 2025. Por su parte, MXKA ha construido una carrera en el R&B utilizando instrumentos y sonidos de la cultura mexicana. Aunque nació en California, cuenta con raíces mexicanas debido a que su madre es oriunda de Ciudad de México.