(17 DE JUNIO DE 2024; NUEVA YORK, NY)— Carnegie Hall anuncia hoy los detalles para tres nuevos y emocionantes conciertos como parte de la temporada 2024-2025 del festival Nuestros sonidos, que celebra los ricos sonidos, ritmos pioneros, la diversa tradición y la enorme influencia de la cultura latina en Estados Unidos.

La “Reina del Reggaetón” Ivy Queen – ganadora del Premio Billboard Ícono de 2023, quien irrumpió en la escena musical en la década de 1990 con una fuerte presencia de empoderamiento y autodeterminación– hace su debut en el Carnegie Hall con una presentación en el escenario Perelman del Stern Auditórium el miércoles, 20 de noviembre a las 8:00 p.m. El trabajo de esta pionera cantante, rapera, compositora y actriz va más allá del reguetón, extendiéndose a la salsa, bachata, hip-hop y más. La música de la precursora puertorriqueña ha sido parte esencial de la banda sonora que suena no solo en discotecas, sino también en los audífonos de los artistas más populares del momento.

Una de las bandas emergentes más prometedoras de la música latina, los bogotanos Monsieur Periné debutarán en el Zankel Hall el sábado 22 de febrero a las 7:30 p.m., con un espectáculo lleno de una colorida mezcla de ritmos latinoamericanos y europeos. Los ganadores del Latin GRAMMY® 2023 al Mejor Álbum Alternativo presumen de un irresistible e ingenioso sonido que ha resonado con diversas audiencias mundialmente.

La legendaria banda colombiana Grupo Niche hace su debut en el Carnegie Hall el jueves 17 de abril a las 8:00 p.m. en el escenario Perelman del Stern Auditórium. Originaria de Cali, Colombia, conocida como la “Capital Mundial de la Salsa”, la agrupación ha creado clásicos del género desde finales de la década de 1970. Canciones como “Cali Pachanguero”, “Una Aventura” y “Gotas de Lluvia”, continúan sonando en conciertos, y los éxitos más recientes de la banda, incluidas las producciones ganadoras del Latin GRAMMY® al Mejor Álbum de Salsa en 2020 y 2023, y el ganador al Mejor Álbum Tropical Latino en 2021, son una muestra de su gran evolución musical.

Sobre el festival Nuestros sonidos

El festival Nuestros sonidos de Carnegie Hall se iniciará el 8 de octubre de 2024 con la Gala de Apertura, y la actuación de Gustavo Dudamel dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Los conciertos del festival durante la temporada 2024-2025 contarán con estilos musicales que van desde la salsa, la bachata y el jazz latino hasta el reggaetón, el hip-hop, el tejano, la música clásica y mucho más. Entre las ofertas del festival destacan las contribuciones revolucionarias y la constante evolución de la música latina desde la década de 1930 hasta la actualidad, con un enfoque especial en los géneros que se han desarrollado y prosperado en Estados Unidos, incluidos los aportes vitales del Caribe.

Además de las actuaciones recién anunciadas de Ivy Queen, Monsieur Periné y Grupo Niche, los conciertos del festival en Carnegie Hall durante la temporada también incluyen:

La presentación inicial del festival Nuestros sonidos a cargo del aclamado conductor de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles durante tres noches, del 8 al 10 de octubre. La orquesta inaugura la temporada del Carnegie Hall el martes, 8 de octubre, con una presentación que incluye al barítono Gustado Castillo en la Estancia de Ginastera, y más. La noche siguiente será el turno de un concierto de una nueva obra para violonchelo y orquesta (coencargada por Carnegie Hall) de la mexicana Gabriela Ortiz —compositora residente del programa Debs del Carnegie Hall para la temporada 2024-2025—, así como El sueño de una noche de verano de Mendelssohn, op. 61 con narración en inglés y español por la reconocida actriz internacional María Valverde. En la última actuación de la serie de la orquesta, la cantautora mexicana Natalia Lafourcade —ganadora de 18 Premios Latin GRAMMY® y cuatro Premios GRAMMY®— se une como invitada especial. (8 de octubre, 9 de octubre y 10 de octubre; Stern Auditórium / Escenario Perelman);

La soprano Lisette Oropesa—una de las artistas líricas más solicitadas de la actualidad—interpretará, en una velada especial, las composiciones de artistas cubanos entre los que destacan Joaquín Nin, Ernesto Lecuona, Eduardo Sánchez de Fuentes, Jorge Anckermann, y Gonzalo Roig (23 de octubre, Zankel Hall);

Entre otras presentaciones destacadas incluyen una actuación única del grupo ganador del GRAMMY®, Quetzal, que traen desde el este de Los Ángeles una mezcla de géneros, con énfasis en las tradiciones chicanas, en una actuación que narra la historia de la música mexicana en los Estados Unidos (15 de noviembre, Zankel Hall); y una doble función del aclamado conjunto vocal Roomful of Teeth y la Tambuco Percussion Ensemble de México, que incluye una nueva obra de Gabriela Ortiz, así como música de Leopoldo Novoa, Jorge Camiruaga y Mario Lavista (25 de enero, Zankel Hall);

Luego en la temporada 2024-2025, la vocalista de jazz chilena y nominada al Latin GRAMMY® Claudia Acuña llegará con una presentación que incluye algunos d ellos tesoros del cancionero latinoamericano en el íntimo Centro de Zankel Hall (7 de febrero, Zankel Hall);

Además, la American Composers Orchestra, bajo la batuta de Tito Muñoz, presentará un programa con música de varias partes de Latinoamérica, destacando su influencia en el jazz y la música clásica en Estados Unidos, incluido el debut mundial del arpista y compositor colombiano Edmar Castañeda, y lo nuevo de la cantautora brasileña Clarice Assad (6 de marzo, Zankel Hall);

La soprano cubano-estadounidense Elena Villalón interpretará canciones del compositor cubano Ernesto Lecuona y la compositora mexicana María Grever (13 de noviembre, Weill Recital Hall); y la soprano nicaragüense-estadounidense Gabriella Reyes presenta obras para voz y piano de varios compositores latinoamericanos, incluidos Alberto Ginastera, Silvestre Revueltas, Carlos Guastavino, Ernani Braga, así como arreglos de canciones folclóricas nicaragüenses tradicionales (29 de abril, Weill Recital Hall);

El célebre pianista y compositor mexicano Arturo O’Farrill and the Afro Latin Jazz Orchestra completan la programación del Zankel Hall (11 de abril, Zankel Hall) y las exitosas agrupaciones cubanas ganadoras del Premio GRAMMY® Cimafunk y La Tribu concluyen los conciertos de Nuestros sonidos en la Zankel Hall (22 de mayo, Zankel Hall).

Carnegie Hall invitó a un Consejo Curatorial de cuatro expertos en música latina para que compartan su pasión y conocimientos, el cual trabajó con el equipo de programación de la Sala para crear esta extraordinaria celebración. Los miembros del Consejo Curatorial son: Marisol Berríos-Miranda —etnomusicóloga puertorriqueña y Profesora Asociada de Música y Conferenciante en el Programa de Honores de la Universidad de Washington, Seattle; Leila Cobo —académica Fullbright que es Directora Ejecutiva de Contenidos Latinos/Español de Billboard; Josh Kun —historiador cultural, autor, curador y Exbecado de MacArthur; y el Dr. Chris Washburne —músico ganador del Premio GRAMMY® y Profesor de Música en la Universidad de Columbia, Director del Departamento de Música. En este video, el Consejo Curatorial del festival analiza la historia de la música latina en Estados Unidos y en Carnegie Hall.

Conciertos gratuitos presentados en los vecindarios de la ciudad de Nueva York como parte de la serie de conciertos gratuitos Carnegie Hall Citywide; Conciertos de Bienestar con Camila Meza (17 de noviembre) y Magos Herrera (4 de mayo), presentados en español e inglés, en el Weill Music Room del Ala de Educación Resnick de Carnegie Hall, además de una actuación del pianista Omar Sosa y el intérprete de kora Seckou Keita, junto con el percusionista Gustavo Ovalles (1 de febrero) en la Zankel Hall Center Stage, presentado por Krista Tippett, presentadora del popular pódcast On Being; un evento gratuito e interactivo de preludio del festival, Día Familiar: ¡Baila! ¡Canta! ¡Celebra! —una jornada de recepción con música en vivo, danza y actividades divertidas musicales en inglés y español (21 de septiembre en el Educación Resnick del Hall); y contenido exclusivo por transmisión directa en Carnegie Hall+ completan la programación del recinto.

En la primavera de 2025, la celebración Nuestros sonidos se extenderá más allá de los muros de Carnegie Hall para incluir eventos públicos organizados por las principales instituciones culturales de Nueva York, entre otros, ofreciendo una exploración amplia que incluye exposiciones de arte visual, presentaciones de danza, proyecciones de películas y más.

Entre las organizaciones asociadas al festival se encuentran: 1580 Enterprises, Abrams ComicArts/Megascope, Afrofuturism Art and STEM, American Composers Orchestra, Sociedad de las Américas, Belongó, el Black Speculative Arts Movement, Red Blacknuss, Bronx Music Hall, The Children’s Art Carnival, Departamento de Música y El Centro de Estudios de Jazz de la Universidad de Columbia, Estudios Dieselfunk, Flushing Town Hall, Harlem Stage, Hispanic Star, Jazzmobile, La Escuela Juilliard, Museo de la Herencia Judía-Un Monumento Viviente al Holocausto, El Museo Metropolitano de Arte, National Sawdust, New York City Center, Academia de Cine de Nueva York, Sociedad Histórica de Nueva York, Grupo de Actuación Renegade, Estudios Roho Artes, SambaSalsa Entertainment, Sociedad de Ilustradores, WQXR/Radio Pública de Nueva York, Writers Read, Producciones YCC, Instituto YIVO para la Investigación Judía e Ysolstar.

Para obtener la información más actualizada sobre las actuaciones en Carnegie Hall e instituciones asociadas, visite carnegiehall.org/NuestrosSonidos en los próximos meses.

Información de entradas

Las entradas para los conciertos del festival Nuestros sonidos de Ivy Queen y Grupo Niche, con precios desde $52 a $160, saldrán a la venta para suscriptores y miembros del Carnegie Hall el 17 de junio a las 11:00 a.m., y para el público general el 20 de junio. Entradas individuales para los conciertos del festival Nuestros sonidos saldrán a la venta para el público general el 12 de agosto.

Las entradas pueden ser adquiridas en la taquilla del Carnegie Hall, llamando a CarnegieCharge al 212-247-7800, o en la página carnegiehall.org. Entradas con descuento estudiantil estarán disponibles en línea solo para Student Insiders verificados – todas las demás entradas juveniles deben ser adquiridas en la taquilla o vía telefónica.