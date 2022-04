Los Ángeles, CA (30 de marzo del 2022) — La joven cantante y estrella del mundo digital Carolina Ross estrena su más reciente sencillo y video titulado “Cuando Caiga la Noche” en todas las plataformas digitales.

Este tema es de la autoría del prestigioso cantautor Joss Favela, mismo quien actualmente produce el próximo material discográfico de Carolina pactado para salir este año bajo el sello de Cima Music.

“Cuando Caiga la Noche” habla de una persona que no es valorada y toma la decisión de alejarse pero no antes de expresar con certeza que algún día su amado se arrepentirá de sus acciones.

“Nuevamente me ha tocado darle voz a esta canción que para mi es otra piedra preciosa extraída de la mina de Joss Favela.. o más bien una joya que puedo portar en el escenario y que viene a recordarnos algo que de repente se nos olvida: el amor propio, ese que nos recuerda cuánto valemos y que también nos da el valor para dejar atrás a quién no nos merece. Pero sobre todo un amor que viene a gritarnos desde el fondo del alma que nunca hay que querer más de lo que nos queremos a nosotros, y a dejarnos claro que no importa cuánto nos amen, nada está bien si nosotros no podemos amarnos,” expresó Carolina.

En la actualidad Carolina se encuentra grabando la temporada 26 del concurso de talentos Tengo Talento Mucho Talento y al mismo tiempo se presenta en conciertos por la república mexicana. Escucha “Cuando Caiga la Noche” ya en tu plataforma de música favorita y disfruta el video en el canal oficial de Carolina Ross en YouTube.