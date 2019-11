Katy Perry cumplió 35 años, y en Instagram los celebró con una sexy fotografía en traje de baño.

En la imagen la actriz luce sus curvas en un traje de baño de una pieza en color rojo. ´´35 and never more alive´´, escribió la intérprete de ´´Roar´´ en la publicación que hasta el momento supera los 677 mil Me Gusta. Recientemente Perry dio a conocer que se encuentra comprometida con el actor Orlando Bloom. La cantante y Bloom iniciaron a salir en el año 2016, sin embargo, se separaron por un tiempo antes de retomar la relación y comprometerse.

La conocida por éxitos como ´´California Girls´´, también estuvo casada con el comediante británico Russel Brand.