Cinco talentos internacionales, un show y un mundo lleno de magia se darán cita en el escenario majestuoso del Segerstrom Center en la ciudad de Costa Mesa, California, dentro de un espectáculo que ha sido aclamado por críticos y público en general, por su desarrollo, luz y sonido, campeones de la magia (Champions of Magic) se ha convertido en la puesta en escena favorita para todas las edades, la mágica ilusión de sus actos, solo es comparable con la disciplina y estrategia que estos talentos practican día a día para presentar el mejor de los actos, “convencer al público de la veracidad de su magia”

En la exclusiva con Miniondas tenemos la oportunidad de conversar con el escapista profesional más proclamado en los últimos tiempos, un joven de origen mexicano y sin duda alguna un ejemplo de superación y desempeño.

“llegue de México con mi familia cuando aún tenía once años, mi papa trabajaba de este lado de la frontera en un lapso de aproximadamente veinte años, en La Ciudad de Hollywood California en “The Magic Castle” recuerdo que visite por primera vez este lugar al tiempo que llegue y vasto un instante para enamorarme de la magia, mi interés fue tal que comencé a practicar actos de magia, esto me llevo a tener mi propio acto a la edad de catorce años, por consecuencia encontré la oportunidad y debute en Hollywood con mi acto de aparecer palomas y a partir de este momento mi carrera se convirtió cao sería una pelotita de nieve que crece y crece, tuve grandes oportunidades, uno de mis productores se convirtió en mi mentor, y me presento con quien ahora es mi manager, cuatro años después de debutar se me presento la gran oportunidad de viajar a Nueva Zelanda por dos meses, en ese entonces y a la edad de dieciocho años comencé a estar de gira” nos comentó Fernando Velasco agregando de manera entusiasta que antes de cumplir veinte años, toco a su puerta la gran oportunidad que estaba esperando.

Fernando; “cuando aún tenía diecinueve años el productor de Champions Of Magic, me propuso hacer una prueba de talento para demostrar que estuviera a la altura de un espectáculo que era único en su tipo, creo que lo hice bien ja, ja, esto era algo diferente, otra vez tenía una gran oportunidad, justo hace dos años en el tiempo que este productor estaba reuniendo a los mejores en cada uno de los actos que proponía, por fortuna o magia, logre integrarme al show como escapista”

Fernando nos comenta en exclusiva su agrado por el show y nos da a conocer que el trabajo en equipo es una pieza clave en el éxito y desarrollo de la puesta en escena, en algún momento y como parte exclusiva del show los cinco personajes principales proceden a realizar actos al mismo tiempo en el escenario, lo cual en las palabras de Fernando es único, ya que ningún otro espectáculo en el mondo labora una idea tan original en el show, por esta y por muchas otras razones el entretenimiento que Champions Of Magic presenta, es una oportunidad para pasar un momento espectacular con la familia en el mejor centro de eventos en Costa Mesa.

Irónicamente el acto que pone de cabeza a Fernando, es peligroso y lleno de ansiedad, los espectadores boquiabiertos, cuentan los segundos observando como unas mandíbulas metálicas gigantes se cierran mientras el escapista logra vencer sus ataduras en camisa de fuerza, rodeado de llamas incandescentes!

Si esto no fuera poco la caja de tortura china llena de agua no podía faltar!, una vez mas cabeza abajo, Fernando representa el escape que le costara la vida al mejor del mundo en 1926, “Houdini y su legado cobra vida en el espectáculo mágico”

Sin dejar atrás otros trucos con artículos pulsos cortantes, la trayectoria de Velasco ha dejado mucho de qué hablar desde sus inicios y a tan corta edad, hoy le toca compartir el escenario con cuatro grandes exponentes como lo son;

Kayla Drescher, una experta en magia que te dejara perplejo, Kayla empuja su show al límite lo que le da la categoría de la próxima grandiosa maga mundial, de acuerdo a los comentarios del mismísimo David Copperfield.

Alex Mcaleer, un maestro único en su especialidad y al que debes de tener mucho cuidado, ya que su poder para leer las mentes le ha otorgado la ovación alrededor del mundo y simplemente es el mejor en lo suyo.

Young & Strange, como se denominan estos dos ilusionistas del Reino Unido, ellos a corta edad encontraron su mundo dentro de la magia y sus espectáculos se han proyectado en televisión alrededor del globo como espectaculares actos de ilusionismo únicos e innovadores.

Champions of Magic se preparan en un proceso creativo con el productor, posteriormente desarrollan actos únicos para mantenerse a la vanguardia, los aspectos audiovisuales juegan un papel importante en actos que se practican una y otra vez logrando con disciplina ser los campeones, eventos que no te puedes perder.

Fernando Velasco aprovecha para agradecer al equipo técnico, de sonido e iluminación, que forman parte esencial del show, Velasco reconoce la importancia de trabajar en equipo y al llegar al final de nuestra entrevista, extiende una invitación al público de la ciudad de Orange para disfrutar de un show espectacular en donde dedica a un público muy latino su dedicación en una puesta en escena llena de riesgos, ansiedad i magia por sobre todo.

Acompaños apoyando el talento latino con la participación de Fernando Velasco en el show Familiar que ha logrado más de treinta millones de visitas en las redes sociales y que se presenta en vivo el próximo 23 de noviembre.

Los boletos individuales comienzan en $39 y se pueden comprar en línea en www.SCFTA.org, en la taquilla de 600 Town Center Drive en Costa Mesa o llamando al (714) 556-2787. Para consultas sobre descuentos de boletos grupales de 10 o más asistentes, llame a la oficina de Servicios para grupos al (714) 755-0236.

JBarona/Miniondas/FarandulaUSA.