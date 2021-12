Chevrolet Presenta la Nueva Trailblazer

Fotos exclusivas

Miniondas/FarandulaUSA

Por JBarona

En exclusiva Miniondas/FarandulaUSA te presentamos la nueva TrailBlazer del 2022, acompáñanos en este recorrido para descubrir por qué Chevy se encuentra a la vanguerdia de seguridad y transportacion al cubrir las nesecidades asenciales de la familia moderna en el mundo de hoy.

“Le damos a nuestros clientes lo que ellos nos requirieron, agregandolo en una manera estandar con el vehiculo,de esta forma el asistente de seguridad del programa Chevy esta disponible a las familias al comprar su nuevo auto económico, y no tienen que pagar extra por ello”.

Afirmo Shad Balch, Director de Comunicaciones en Chevrolet, agregando la importancia de dar a conocer un paquete de seguridad accesible y disponible en la nueva 2022 Trailblazer activ. “con esto Chevrolet demuestra tener conocimiento de las necesidades que las familias buscan cubrir al comprar un auto nuevo”.

Shad Balch; “El asistente de seguridad de Chevy se encuentra incluido en la mayoría de sus vehículos del 2022. Un avance Tecnológico que combina seis diferentes funciones; alerta de impacto, frenos de seguridad, alerta de peatones en la parte frontal con freno, indicador de distancia con relación a los vehículos en carretera, alerta de líneas en carretera, (esto significa que si el conductor esta perdiendo el carril por descuido involuntario chevy alertara al conductor y gentilmente buscara mantenerse en el carril al detectar auto en direccion contraria, por supuesto esta opción se inhabilita al uso de luces direccionales) y lo que no podría faltar, conductores adolecentes dentro del programa de seguridad que permite a los padres monitorear las actividades en el uso del vehiculo, esto no solamnte alerta a los conductores jovenes, creando un abito de buen conductor, tambiem mantiene récord de la actividad, una herramienta que permite conocer como el auto fue conducido, esta nueba capacidad se activa con la llave que es proprcionada al adolecente, cada vez que este enciende el auto la computadora se activa y el programa de seguridad da comienzo, no solo para monitorear al regreso, la forma de conducir, pero también, para estar seguros de que todos los sistemas de seguridad en el auto han sido abilitados y estan funcionales al momento para seguridad del conductor”.

“Los padres podran observar la distancia de vaiaje, cuantas ocasiones el auto rebasó el límite de velocidad previamente establecido en el auto, cuantos y que tipos de advertencias al conducir fueron nescesarias y aunque Chevy cuenta con un app para observar este proceso en la red o el celular, la idea es tener la charla directamente con el adolesente en el interior del vehículo y frente al monitor de seguridad para ayudarle a comprender en que área necesita poner mas atención” Comento Shad.

El recorrido al interior del Autoshow en el Convention Center de Los Angeles California fue muy interesante y por supuesto descubrir los avances dentro de la nueva generación Chevrolet en complemento con su programa de seguridad para usuarios nos permite recomendar a las familias latinas dar una vuelta por la concesionaria para un test drive de la nueva 2022 Trailblazer, tu equipo Miniondas ya se anoto y muy pronto te platicaremos como paso la prueba de manejo.

NUEVO PARA EL 2022

Rieles transversales para portaequipajes de techo disponibles (instalados por el distribuidor)

Paquete de remolque disponible (instalado por el distribuidor), incluyendo enganche de remolque, arnés y bisel

Volante calefactado (estándar en ACTIV y RS, disponible en LT)

Colores exteriores: Crimson Metallic, Blue Glow Metallic,

Naranja vivo metalizado y rojo caoba metalizado

HECHOS RÁPIDOS

Disponible en versiones LS, LT, ACTIV y RS. AWD disponible

RS presenta señales exteriores oscurecidas, malla única rejilla, salidas de escape dobles con puntas cromadas y más

ACTIV presenta contenido exclusivo diseñado para mejorar rendimiento y comodidad de conducción en terrenos de grava

El asiento del pasajero delantero plegable y disponible ofrece espacio para objetos de hasta 8.5 pies de largo (con el asiento trasero plegado)

Modos de conducción: Normal, Deportivo, Nieve y AWD (si está equipado)

INFO ENTRETENIMIENTO Y CONECTIVIDAD

Sistema de infoentretenimiento Chevrolet¹ con 7 pulgadas de diámetro. color la pantalla táctil es estándar; 8 pulg. De diámetro sistema disponible

Hotspot 4G LTE Wi-Fi® disponible (3GB o Prueba de datos de 1 mes, lo que ocurra primero) ²

Capacidad de Amazon Alexa disponible³

Apple CarPlay⁴ y Android Auto⁵ inalámbricos disponibles

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL CONDUCTOR