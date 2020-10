La cobertura exclusiva de la jornada 15 del torneo Guard1anes comienza a las 6:30 p.m. ET con un programa previo al partido en Universo, seguido por la transmisión en vivo del partido por Telemundo a las 7:25 p.m. PT este domingo 25 de octubre

Una sorpresa se revelará en la cuenta regresiva al encuentro, que será transmitida simultáneamente en las cadenas Universo y Telemundo a partir de las 7 p.m. ET

TelemundoDeportes.com y la aplicación de Telemundo Deportes transmitirán todos los partidos de las Chivas como locales

NBC Sports Network repetirá el partido en ingles a las 10:30 p.m. ET

MIAMI – 22 de octubre de 2020 – La cobertura exclusiva de los partidos de las Chivas de Guadalajara como locales en todas las plataformas de Telemundo Deportes continúa este domingo 25 de octubre con la jornada 15 del torneo de la Liga MX Guard1anes 2020. Acercándose al final de la temporada regular, la jornada 15 enfrentará a dos de los equipos más queridos del fútbol mexicano: el C.D. Guadalajara, mejor conocido como las Chivas, contra el equipo de la Ciudad de México, Cruz Azul.

La transmisión del encuentro producida por Telemundo Deportes comenzará este domingo a las 6:30 p.m. ET (hora del Este) / 3:30 p.m. PT (hora del Pacífico) por Universo con un programa especial previo al partido. Esta semana, la cuenta regresiva al puntapié inicial se emitirá en simultáneo en las cadenas Universo y Telemundo a partir de las 7 p.m. ET / 4 p.m. PT, y allí se revelará una gran sorpresa. A partir de las de las 7:25 p.m. ET / 4:25 p.m. PT Chivas vs. Cruz Azul estará en vivo, en Telemundo, TelemundoDeportes.com y en la aplicación Telemundo Deportes.

Después de este esperado encuentro, una edición digital del programa Futbol Estelar Chivas Extra reunirá las mejores acciones, el análisis y las voces de los protagonistas. Todo en las plataformas digitales de Telemundo Deportes: TelemundoDeportes.com y la aplicación Telemundo Deportes. Además, los aficionados podrán disfrutar de la repetición del partido en inglés a través de NBC Sports Network (NBCSN) el domingo 25 de octubre a las 10:30 p.m. ET / 7:30 p.m. PT.

La edición especial de Futbol Estelar Chivas Extra, celebrará el fútbol con una fiesta de contenido imperdible, en la que no faltará un viaje en el tiempo para revivir el penalti convertido por el comentarista de Telemundo Deportes Carlos Hermosillo, que le dio su último título de Liga a Cruz Azul en 1997. También, la visita a un club de fans del Cruz Azul en California; el segmento Fuera de Juego con Ana Jurka, presentando a Blanca Félix de Chivas Femenil; el segmento De Chiva a Chiva, con Manuel Sol y el legendario jugador de las Chivas, Ramón Ramírez; así como entrevistas con el portero del Cruz Azul José de Jesús Corona y el mediocampista de las Chivas, Antonio Briseño.

La cobertura de Telemundo Deportes previa al partido estará a cargo del experto ganador del premio Emmy Miguel Gurwitz junto con los análisis de exjugador del Cruz Azul y de las Chivas, Carlos Hermosillo. El partido del domingo será narrado una vez más por el cinco veces ganador del Emmy, Andrés Cantor, quien ofrecerá sus comentarios de las jugadas junto con el análisis de las estrellas del fútbol mexicano, Manuel Sol y Carlos Hermosillo, y Arantza Fernández, de Chivas TV, desde el terreno de juego.

Los fanáticos tendrán la oportunidad de participar de Fútbol Estelar Chivas Extra a través de las redes sociales usando la etiqueta #ChivasenTelemundo, así como de disfrutar comentarios adicionales en TYM: Zona Mixta, con el segmento dedicado a las Chivas “Junto al Rebaño”.

PROGRAMACIÓN DE TELEMUNDO DEPORTES DE LA LIGA MX PARA EL 25 DE OCTUBRE

Fecha Hora (Este) Partido Cadena Domingo 25 de octubre 6:30 p.m. FÚTBOL ESTELAR CHIVAS EXTRA:

Cobertura previa al juego del Chivas Universo;

Aplicación Telemundo Deportes 7:00 p.m. FÚTBOL ESTELAR CHIVAS:

Guadalajara vs. Cruz Azul Telemundo;

Aplicación Telemundo Deportes 9:30 p.m. FÚTBOL ESTELAR CHIVAS EXTRA:

Cobertura posterior al juego del Chivas Aplicación Telemundo Deportes 10:30 p.m. Repetición en NBCSN:

Guadalajara vs. Cruz Azul NBCSN 11:30 p.m. TYM: Zona Mixta* Telemundo;

Aplicación Telemundo Deportes

*TYM: Zona Mixta saldrá al aire luego del noticiero nocturno de la cadena; los horarios pueden variar de acuerdo con el mercado

Además de la cobertura continua en los programas producidos en estudio de Telemundo Titulares y Más y TYM: Zona Mixta, los espectadores pueden hallar entrevistas exclusivas con jugadores y aspectos destacados del juego en las plataformas digitales de NBCUniversal, así como en el programa de medios sociales en vivo de Telemundo Deportes #LaContra, cada lunes en Twitter, Facebook y YouTube.